Hay que sostener este nivel con mejores rivales: Diego Cocca

Los rojinegros del Atlas siguen en plan grande en la Liga BBVA MX pues ya son 7 partidos sin perder para los dirigidos por Diego Cocca. La victoria de 2-1 frente a FC Juárez en el Estadio Jalisco confirma el gran momento.

“Por supuesto muy contento con el esfuerzo y compromiso de los futbolistas. Tuvimos pasajes de buen futbol,” dijo el entrenador argentino Diego Cocca tras el compromiso, donde justificó que el resultado y lo futbolístico, dos cualidades que se atraen, cuando de conseguir resultados se trata.

Fue una semana redonda para el Atlas en con 7 puntos de 9 posibles. Además, fueron 5 goles a favor y solo 2 en contra, algo que entrenador el de casa reconoce: “En los últimos 2 partidos de local hicimos 5 goles. Hay muchísimo por evolucionar y crecer. Podríamos habernos ido con 2 o 3 goles en el primer tiempo. Esta racha de partidos mantuvimos una continuidad e identidad.”

Los jaliscienses subieron al lugar 6 de la tabla con 15 puntos y sueñan con objetivos más allá del tema porcentual. “Vamos por buen camino. Ojalá falte muchísimo por mejorar. Como cabeza de grupo voy a pedir más, porque ese es el camino que yo entiendo”, dijo Cocca.

Se viene complicado desafío para Atlas

Se viene un racha de partidos clave: Puebla y Cruz Azul como visitantes en la jornada 11 y 12, respectivamente. Después, visitar la perrera de Xolos de Tijuana en la 13.

“Hay un desafío muy grande, poder sostener esto con mejores rendimientos y ante mejores rivales. Puebla y Cruz Azul son buenos rivales.”

Para Cocca, el tema del descenso y castigo económico no es algo que lo torture: “No me interesa el tema porcentual. Mi compromiso es mejorar día a día. La directiva nos apoya y seguimos alimentando lo que nosotros creemos. Estamos disfrutando este momento por que costó y mucho. Hay una identidad, hay un modelo, hay una idea. Faltaba que madure el gol y está madurando. Tenemos que ganar y sumar de tres. Después el tema de la porcentual no nos corresponde. No pensamos en mucho más adelante”, sentenció Cocca.

