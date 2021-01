Hugo Sánchez no descarta llegar al Cruz Azul para ser campeón

El ex futbolista Hugo Sánchez reveló que un problema económico frenó su llegada al Cruz Azul, pero espera que eventualmente los cementeros rectifiquen y lo sumen como entrenador cuando lo crean pertinente.

El entrenador que lleva ocho años sin trabajar en esa posición recalcó que estuvo a una firma de ser el timonel de los cementeros. Afirmó que con el presidente deportivo Jaime Ordiales se encargó inclusive de hablar de refuerzos y planear los entrenamientos.

Hugo prácticamente necesitaba firmar para ser el estratega del Cruz Azul, pero un cambio imprevisto en el que le ofrecerían solo el 50 por ciento de la propuesta inicial provocó que todo se cayera. El motivo de este radical cambio, según dijo Hugo Sánchez, fue la situación económica del equipo capitalino.

Pese a lo ocurrido, el ex del Real Madrid sostuvo que no cerrará la puerta, pues el desafío lo motivó e ilusionó, por lo cual esperará el momento en el que Cruz Azul rectifique.

“La noche anterior me dicen que en lo económico sería el 50 por ciento menos, que sino nada. Es una sacudida que no es agradable”, recalcó el ex entrenador de la Selección Mexicana.

Hugo Sánchez sigue interesado en el Cruz Azul

El equipo Cruz Azul ilusionó a Hugo Sánchez, a tal punto de que el cuadro cementero sigue en la mente del estratega mexicano. Abundó en que no descarta ir en un momento a tomar las riendas del equipo.

“No descarto en un futuro, no precisamente próximo que puedan rectificar el camino y se puedan animar a decir nos equivocamos y vamos a regresar a lo que estábamos planificando de forma seria y profesional”.

Juan Reynoso se quedó al mando del Cruz Azul

Luego de que el acuerdo no prosperara, Cruz Azul vio más opciones, y de estas surgió Juan Reynoso, quien se anunció como nuevo entrenador del equipo celeste.

Reynoso firmó por un año y se integró esta semana a los entrenamientos, pensando en imprimir su estilo al equipo que llega señalado por el fracaso del 2020 en el que se quedaron cerca de llegar a la Final, por la derrota de 4-0 ante Pumas cuando llevaban cuatro goles de ventaja.