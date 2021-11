Javier Aguirre : “Es muy difícil hacerle daño a Atlas”

Monterrey y Atlas terminaron sin goles en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX y dejarán todo para la vuelta en el estadio Jalisco. El DT de Rayados de Monterrey, Javier Aguirre , destacó en conferencia la dificultad para doblar al Atlas en el partido de Liguilla.

“Ellos son muy difíciles de hacerles daño, todo el año lo han demostrado, durante 15 partidos solamente les hicieron sólo seis goles, eso habla muy bien de ese equipo y nos costó, la segunda parte mejoramos”, dijo El Vasco.

Aguirre aseguró que se va con una amarga sensación del juego en Monterrey

“Un partido muy parejo, muy disputado, la primera parte no estuvimos muy bien, jugamos mejor en la segunda y no nos alcanzó para la ventaja”, comentó el DT de Rayados.

Finalmente, Javier Aguirre se refirió a las cosas que deberán cambiar para el partido de vuelta y dio a conocer lo que conversó con el entrenador de Atlas, Diego Cocca, para hacer una petición a la Liga BBVA MX para que les permita a los entrenadores dirigir los partidos sin cubre bocas, ya que es algo incómodo para ellos.

“Ganar, no hay más que ganar y ganar, estamos a 90 minutos de nosotros pasar a la eliminatoria y esa es la lectura, nos queda un juego más y no hay otra que ganar. Le comenté a Diego de los tapabocas. Tenemos que usar los tapabocas y le dije ‘si no habría forma que nos juntemos y pidamos a la Liga que nos deje dirigir sin tapabocas, porque es bastante incómodo”, sentenció Aguirre.

Los Cuartos de Final arrancan sin goles

Con este juego, los cuartos de final de la Liguilla aún no ven alguna anotación, en 180 minutos. En el partido de Pumas en contra de América celebrado en Ciudad Universitaria, no hubo tantos, ni en Monterrey.

Se espera que para los duelos de este jueves, Puebla vs León y Santos ante Tigres , los marcadores se muevan.