Javier Aguirre, nuevo entrenador de los Rayados de Monterrey

La escuadra de los Rayados de Monterrey sumarán a Javier Aguirre como su nuevo entrenador, aseguraron esta noche de jueves fuentes cercanas a Azteca Deportes, luego de que se desatara el rumor que vinculaba al timonel con la entidad regia.

La Pandilla echará la casa por la ventana para llevar a un timonel con sus logros, su trayectoria y experiencia no solo en Europa sino en el mundo, que aporte por los 3 años que durará su contrato.

Los Rayados de Monterrey habían conversado con Javier Aguirre, para firmarlo, pero habían diferencias en lo que sería su contrato y su salario, temas que quedaron resueltos en las últimas horas, llegando a un acuerdo que será anunciado a la brevedad.

Luego de cortar al estratega campeón, Antonio Mohamed por los malos resultados que se cosecharon, la ‘Pandilla’ tenía una búsqueda intensa, en la que además tenían en la mira a Michel, ex de Pumas.

Javier Aguirre no deseaba dirigir en México

El entrenador mexicano, Javier Aguirre, comentó en una entrevista del mes de octubre de este 2020, que en México no se visualizaba dirigiendo, pues estaba un tanto desenchufado de la actualidad.

“Sí, mi decisión está firme. Son etapas. No me siento capacitado hoy”, dijo Javier Aguirre y abundó en que “veía un juego de Mazatlán y me dio pena, porque no conozco los 22 jugadores y no tengo seguimiento diario de la liga”.

Aguirre, quien también tomó las riendas de Egipto y Japón , siendo las 2 selecciones además de la mexicana en las que trabajó, abundó que en una de esas por su desconocimiento no ayudaría del todo.

Aguirre pensaba ayudar en parte directiva para trabajar en México

El entrenador mexicano Javier Aguirre había dicho que eventualmente sí le gustaría estar en México pero en un equipo en el que lograra ayudar con su experiencia nacional e internacional, pero desde la trinchera de entrenador.

“Si veo que pasa un tiempo y no me llama nadie comenzaría a tocar puertas en instituciones para ver en qué campo les puedo ayudar”.