Javier Aguirre tendría un sueldazo y sería el entrenador mejor pagado de la Liga MX.

Los Rayados de Monterrey tendrían prácticamente amarrado a Javier Aguirre medios manejan que amabas partes acordaron un contrato por 2 años con opción a uno más y un salario de 3.9 millones de dólares anuales.

Luego de cortar al estratega campeón, Antonio Mohamed por los malos resultados que se cosecharon en el último semestre, la ‘Pandilla’ buscó a otros entrenador como Matías Almeyda y Michel González.

Esta cifra lo convertiría en el director técnico con mayor sueldo en la Liga MX superando lo que perciben Miguel Herrera con América y Ricardo Ferretti con Tigres.

Hasta el momento, Monterrey no ha confirmado el arribo de Javier Aguirre al banquillo, se espera que lo haga en los próximos días se haga oficial la llegada del entrenador dos veces mundialista con México (Corea-Japón y Sudáfrica 2010), el cuadro regio qiere dejar atrás la lamentable eliminación que sufrió a manos del Puebla en la reclasificación a la Liguilla dentro de su propio Estadio.

Javier Aguirre quería volver al futbol mexicano

El entrenador mexicano, Javier Aguirre, comentó en una entrevista del mes de octubre de este 2020, que en México no se visualizaba dirigiendo, pues estaba un tanto desenchufado de la actualidad. “Sí, mi decisión está firme. Son etapas. No me siento capacitado hoy”, dijo Javier Aguirre y abundó en que “veía un juego de Mazatlán y me dio pena, porque no conozco los 22 jugadores y no tengo seguimiento diario de la liga”.

Aguirre, quien también tomó las riendas de Egipto y Japón, siendo las 2 selecciones además de la mexicana en las que trabajó, abundó que en una de esas por su desconocimiento no ayudaría del todo. Aguirre pensaba ayudar en parte directiva para trabajar en México.

El entrenador mexicano Javier Aguirre había dicho que eventualmente sí le gustaría estar en México pero en un equipo en el que lograra ayudar con su experiencia nacional e internacional, pero desde la trinchera de entrenador. “Si veo que pasa un tiempo y no me llama nadie comenzaría a tocar puertas en instituciones para ver en qué campo les puedo ayudar”.