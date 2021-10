Jesús Molina cree que Chivas aún puede calificar directo a liguilla

Chivas se prepara para la jornada doble en la que enfrentará este miércoles al sotanero Tijuana en la frontera y el fin de semana al campeón Cruz Azul en el Estadio Akron. El Rebaño Sagrado se ubica en puestos de repechaje pero solamente está a 3 puntos de la zona de calificación directa, por lo que tratarán en estos dos partidos, acercarse a esos puestos en los que no han estado en todo el torneo.

El capitán rojiblanco Jesús Molina espera que si no entran directo, al menos puedan tener como locales el partido del repechaje.

“Sí tendríamos que, (calificar dentro de los primeros 8), por ser el equipo que somos, pero tenemos que demostrarlo, no solamente con el escudo vamos a ganar, pero nuestras aspiraciones, siempre lo hemos dicho, es estar entre los primeros cuatro, por una u otra cosa no hemos podido mantenernos en esas posiciones, hemos estado por ahí del cinco al diez, cinco al nueve, pero la importancia del próximo partido es esa, poder empezar a sumar de a 3 y meternos en una posición que es la que hemos estado buscando durante todo el torneo” mencionó Molina en conferencia de prensa virtual.

Las Chivas de Michel Leaño tiene más llegada

El experimentado futbolista de los rojiblancos explicó las diferencias que ha notado en el trabajo de Marcelo Michel Leaño al frente de la institución. El entrenador interino que después de 4 partidos tiene saldo de una victoria, un empate y dos derrotas en la Liga BBVA MX .

“Estamos teniendo mucha llegada, cosa que a lo mejor no estábamos teniendo o no éramos tan insistentes en ese sentido, ahora las oportunidades se están generando, ocho o diez por partido pero nos está faltando quizá concretar. Marcelo es un técnico muy optimista, siempre alegre, tratando de contagiarnos, pero eso no quiere decir que con Víctor Manuel (Vucetich), Tomás (Boy), y (José) Cardozo, no fuera así, pasa por un tema de actitud de cada uno de nosotros de cómo afrontemos los cambios que se vienen dando aceptar y adaptarnos a las circunstancias” finalizó el futbolista del Guadalajara.