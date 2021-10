Jesús Sánchez: “En liguilla se igualan las cosas”

Chivas se prepara para su partido por la fecha 16 de la Liga BBVA MX ante Tigres. En conferencia de prensa, el futbolista del Rebaño Sagrado, Jesús Sánchez, aseguró que no están preocupados por el protagonismo que han tenido América y Atlas .

Chivas 1-1 Cruz Azul | Resumen | Jornada 15 | Liga BBVA MX

“Es muy válido, sabemos que la gente siempre desea que nosotros estemos arriba, por muchas circunstancias no hemos podido redituar ese apoyo que nos han brindado. Queremos estar en una posición mejor, lastimosamente no es así, pero nos tenemos que enfocar en el presente y vamos a tratar de sacar puntos estas últimas dos jornadas, colocarnos en una mejor posición y estar dentro de los calificados, ya estando en liguilla se igualan las cosas y no importa qué posición en la tabla tengas, vamos a estar a la par y tratar de pelearte tú por tú con quien sea”, comentó el futbolista del Rebaño.















Te podría interesar: Miguel Herrera arremete contra Marcelo Michel Leaño

El duelo ante Tigres será determinante

Además, el jugador de las Chivas se refirió a la pelea por meterse en liguilla y el duelo ante los Tigres de Miguel Herrera.

“Sabemos que Tigres en su casa siempre se hace fuerte, pero ya nos ha tocado ganar allá y competirles de tú a tú, entonces vamos con esa mentalidad de traernos esos tres puntos que son importantísimos para las aspiraciones que tenemos, para ponernos y colocarnos en una mejor posición y es lo que estamos trabajando en la semana, obviamente lo de la actuación redonda lo venimos trabajando desde hace mucho y no se ha podido dar como quisiéramos pero esperemos que el fin de semana así sea”, dijo Sánchez.

Finalmente, Jesús se animó a hablar sobre lo que debe pasar para que mejore la situación de Chivas.

Te podría interesar: Los 2 futbolistas que saldrían de Chivas si llega Jaime Lozano

“Hay que trabajar sobre la idea, son seis partidos donde no hemos podido reflejar lo que se ha trabajado en la semana por diferentes circunstancias y creo que donde debemos mejorar sin duda alguna es la contundencia, en tratar de convertir la mayor cantidad de oportunidades en goles y sin duda alguna eso es una parte principal de porque no hemos conseguido unos mejores resultados en estos partidos”, sentenció el futbolista de las Chivas de Guadalajara.