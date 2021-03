Las claves en el crecimiento del América de Santiago Solari

América pasa por uno de los mejores momentos en los últimos meses, la moral de las Águilas está por los cielos y esto se debe en gran parte al trabajo del argentino Santiago Solari. La exhibición de su equipo en el Clásico de la Liga BBVA MX en la que derrotaron 3-0 a las Chivas, es el reflejo de un gran trabajo táctico que pone a los de Coapa cerca de la cima y dejando además muy buenas sensaciones de cara a la parte final del torneo.

Si algo se distingue de Solari como técnico desde su etapa con el Real Madrid es un perfil serio, sabe trabajar y está justo en la línea de la equidad. Jamás pierde la cabeza, es cerebral y dota de tranquilidad a un banquillo que lo respeta por una prolífica carrera como futbolista. Solari ha caído bien en el nido y en su primer torneo está dejando muy buenos números.

América es segundo de la tabla general con 25 puntos y sería líder de no haber perdido 3 puntos sobre la mesa contra el Atlas. Da la impresión de que el equipo mejora cada semana, ya son la mejor ofensiva del torneo con 17 goles y también tienen la mejor diferencia, con 11 a favor.

Bajo la tutela de Solari, el América tiene más identidad, es un equipo mucho más disciplina que en la era de Miguel Herrera y también ha sabido trabajar con el vestuario para recuperar a jugadores como el colombiano Roger Martínez y a su vez catapultar a otro talento como Henry Martín quien ya registra 6 goles.

Las claves de Solari con América

Cuando llegó al América, Solari tuvo una petición: El español Álvaro Fidalgo. El futbolista ibérico, acostumbrado al trabajo y a la máxima exigencia, no está aquí para pedir tiempo de adaptación. Lleva 5 partidos como titular y empieza a demostrar que es un jugador distinto. Su exhibición en el Clásico contra las Chivas dejó elementos muy rescatables de su personalidad dentro del campo. Fidalgo se sabe colocar, toca sencillo, habilita a sus compañeros y también sabe sacrificarse.

Mexsport





Lo de Álvaro Fidalgo es sobresaliente, la manera que se vincula con el pase y recepción es extraordinario. Otro acierto más de Santiago Solari al traerlo. — Luis García P (@GarciaPosti) March 15, 2021

También destaca en este sistema de Solari el peruano Pedro Aquino. El exfutbolista de León llegó también para equilibrar a un América que estaba necesitado de un futbolista físico en el mediocampo. Además de defender, también tiene gol y asiste. En 8 partidos, ha sido titular en 6 con un registro de 2 goles y 2 asistencias.

Mexsport





¿Qué sigue para el América?

Con 18 puntos aún en juego el América de Solari tiene en puerta dos clásico más (Pumas y Cruz Azul) además de un duelo que en los últimos años ha venido ganando gran rivalidad contra los Tigres.

Mazatlán F.C. vs. América | Jornada 12 | Estadio Mazatlán

América vs. Necaxa | Jornada 13 | Estadio Azteca

Tigres vs. América | Jornada 14 | Estadio Universitario

América vs. Cruz Azul | Jornada 15 | Estadio Azteca

Toluca vs. América | Jornada 16 | Estadio Nemesio Díez

Pumas vs. América | Jornada 17 | Estadio Olímpico Universitario