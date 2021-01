Isaac Ortiz/MEXSPORT

Las malas noticias que recibió Nico Castillo en el América

El atacante chileno no ha tenido meses fáciles, pues luego de sufrir una trombosis en la pierna no ha podido regresar a las canchas, pues no está al 100 por ciento para volver en Coapa