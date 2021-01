Santiago Solari reconoce labor de Roger Martínez

México. El gol con el que Roger Martínez sentenció al FC Juárez, en el partido reprogramado de la Jornada 3 del Guard1anes 2021, dejó con un buen sabor de boca al director técnico del América, Santiago Solari; sin embargo, esto no evitó que reconociera al resto de sus dirigidos.

“"Yo estoy contento con cómo entró Roger Martínez al partido y que lo definió además, pero también estoy contento con todos los cambios, porque todos entraron y sumaron, incluso cuando tuvimos que cambiar de defensa central porque Aguilera no estaba al 100 por ciento, (también con) todos los que entraron desde el principio, porque hicieron un trabajo muy serio contra un equipo muy serio y ordenado como son todos los equipos de Tena, saben mucho y no te permiten presionar con facilidad, entonces hay que hacer cosas bien para poder ganar este partido 2-0. Evidentemente, no fue el partido más lúcido, pero intentaremos ir ganando esa lucidez”, dijo.

El estratega azulcrema admitió que la preparación rumbo al encuentro de esta noche salió de lo rutinario, pero se dijo consciente de que se trata de una problemática que afecta a todas las partes por igual.

“La semana fue extraña, porque fue una semana atípica, larga, es martes y no se sabía cuándo se iba a jugar este partido. Al principio se iba a jugar el fin de semana, luego el 3 del mes que viene, luego lo reprogramaron para el martes. Ayer se reportaron casos en nuestra estructura de fuerzas básicas, por lo cual jugadores como Arriola no pudieron venir, muchas de esas pruebas fueron falsos positivos, todo esto genera mucha incertidumbre, cambios que vienen y que van. Realmente no es sencillo, hacemos lo que podemos y esto no es exclusivo de nuestro club, le pasa a todo el futbol mexicano y el futbol mundial”, apuntó.

En conferencia virtual, Solari compartió su opinión en torno a las mejoras que percibió de su conjunto en comparación con lo mostrado las dos primeras fechas del certamen.

"(Me gusta que) no recibimos gol tampoco. Contra Rayados, recibimos ese gol de penalti y hoy hubo pocas ocasiones del rival, es lo que estuvo muy bien. Es la única manera de poder ganar el partido como el de hoy, con todas las vicisitudes que está viviendo el América, con las dificultades propias de nuestra profesión, esta pandemia nos mete y agrega bajas en momentos muy puntuales. Monterrey tuvo 19 casos en un solo día, eso es tremendo en una semana para cómo se organizan los entrenamientos, el desarrollo de una idea del equipo, entonces todos los procesos se hacen más lentos y en especial de los que empiezan, pero yo estoy muy contento con la actitud de los jugadores. Hoy tuvimos más llegada, más profundidad que contra Monterrey el otro día y todavía hay muchas cosas en las que podemos mejorar, por supuesto”, señaló.

Santiago Solari evitó polemizar sobre jugadores de Monterrey

Y aunque fue cuestionado sobre la responsabilidad que, algunos dicen, tuvo el Monterrey en las bajas forzadas del América, el argentino evitó polemizar y no repartió culpa, ni hacia la Sultana del Norte, ni hacia algún otro ente.

“Yo no voy a juzgar eso (si Rayados es culpable de sus bajas), no me corresponde, creo que todos somos adultos y tenemos nuestras responsabilidades, las nuestras son futbolísticas, y la parte médica y de prevención las manejan las autoridades sanitarias y es a ellos a quien deben hacerle las preguntas con respecto a esto. Nosotros tenemos que cumplir con lo que nos dicen y tratar de ser responsables, que también es difícil, a veces es difícil llevar el cubrebocas todo el tiempo para nosotros en la banda, pero hacemos lo mejor que podemos. Está visto que ninguno somos ajenos a que nos sucedan cosas”, defendió.

La falta de actividad de elementos como el paraguayo Sergio Díaz y el colombiano Andrés Ibargüen han creado una alta sospecha acerca de la venta de dichos elementos en el corto plazo, algo que el ‘indiecito’ no descartó.

“El club sabe cuál es mi diagnóstico con respecto a la plantilla y nosotros trabajamos todos a la misma dirección, sea lo deportivo, sea la organización del plantel y de cerrar la plantilla, pero hasta el 31 no podemos saber. Por supuesto que hoy necesitábamos un 8 en el banquillo, yo lo decidí así, pero es cierto que tanto (Sergio) Díaz como Andrés Ibargüen tienen posibilidades de salir, no me correspondía que estuvieran asumiendo riesgos con las posibilidades abiertas”, finalizó.