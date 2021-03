Malagón pasa por un extraordinario momento: José Guadalupe Cruz

Necaxa y Pachuca repartieron unidades en el juego en Aguascalientes de la jornada 9 de la Liga BBVA MX, los dirgidos por José Guadalupe Cruz dejaron ir la victoria al 85´ donde Mauro Quiroga de los Tuzos logró el empate.

“La realidad es que hubo mejoras en todas las líneas, nos quedamos convencidos que pudimos sacar la victoria, sabe amargo pero no podemos desistir, el equipo tiene compromiso, no se pasa por una actitud mala, no bajaremos los brazos estoy contento con lo que intentaron en todo " comentó el “Profe” Cruz.

Además destacó que el trabajo del portero Luis Ángel Malagón fue muy importante por segundo partido consecutivo, tomando en cuenta que está considerado para la convocatoria para el micro ciclo de la Selección Preolímpica que se llevará a cabo en el Centro de Alto Rendimiento del 7 al 10 de marzo bajo las órdenes de Jaime Lozano.

“Malagón pasa por un extraordinario momento, es factor para el empate y nosotros tenemos claro que hemos buscado situaciones claras de gol, previo al gol en contra tenemos un remate claro que no podemos concretar, tenemos el próximo domingo una vista complicada estamos conscientes de que el espacio para las lamentaciones no cabe en un club como Necaxa, valoro mucho todo lo que hacen dentro de la cancha tenemos todo para recuperarnos el próximo domingo” agregó el estratega rayo.

Además habló de lo importante que es para los equipos que regrese la afición a los estadios, como sucedió esta noche en Aguascalientes.

“El que la gente pueda entrar al estadio es una gran noticia, le da un ingrediente extra, nos hubiera gustado darles una alegría completa, no salen satisfechos pero conscientes que es una de las caras que más se asemeja a lo que buscamos, ha sido un torneo complicado vamos a seguir compitiendo al final pero esta medida se mantenga para el jugador número 12 que son nuestros aficionados” comentó el Profe Cruz.

Necaxa visita el próximo domingo a Santos en un partido que es muy importante para el equipo de Aguascalientes, ya que solo tienen una victoria en lo que va del torneo.

