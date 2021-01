Me encantaría retirarme en Chivas: Marco Fabián

A pesar de las críticas que en su día recibió, el volante de los fronterizos Marco Fabián de la Mora no oculta su sentimiento de fraternidad hacia Chivas, el club en el que se formó.

“Creo que será un reencuentro y una bomba de emociones muy grande para mí, volver a casa, así lo siento yo, a enfrentarme a un rival que llevo en el corazón con mucho amor. Viví ahí prácticamente la mitad de mi vida, muchas alegrías y tristezas, siempre será bonito poderme enfrentar a ellos y pisar el Akron, así que será inolvidable para mí", admitió, en conferencia virtual previo al duelo que sostendrán los Bravos ante el Rebaño en el torneo Guardianes 2021 de la Liga MX.

Aunque sus 31 años de edad hacen que Fabián sea percibido como un veterano, él sostuvo que no ve cerca el fin de su trayectoria y hasta reconoció su innegable deseo de ‘jubilarse’ enfundado en la casaca rojiblanca.

“Trabajo para durar muchos años más, estoy en una edad muy madura y trabajando por más metas. Si yo pudiera escribir el guion de mi carrera y el final, obviamente me encantaría (retirarme en Chivas), es una institución a la que quiero mucho, sería un gran privilegio volver a portar algún día esa camieta, pero no me quiero adelantar al futuro, hoy estoy muy feliz de estar con Juárez, con ganas de hacer hsitoria con este equipo”, apuntó.

A pesar del amor, Marco Fabián desea ganarle a Chivas

A pesar de su cercanía emocional con ‘El Rebaño', el otrora seleccionado nacional insinuó que el romanticismo no interferirá en su objetivo de volver a Chihuahua con una tercia de unidades.

“Como un profesional que me considero, este sábado voy con todo para poder ganarle a Chivas... Estamos conscientes de cómo juegan, tenemos un cuerpo técnico que conoce muy bien a la institución y los hemos estudiado muy bien, pero lo más importante es lo que hagamos nosotros, el equipo se ve metido y con mucha confianza de que podremos hacer un buen partido en el estadio del Guadalajara”, sentenció.