Mazatlán FC presenta a su nuevo refuerzo

El Mazatlán FC ha presentado a su último refuerzo para el actual torneo Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX. Se trata del delantero colombiano, Michael Rangel.

Rangel, de 29 años de edad, llega al balompié de México procedente del Club Independiente Santa Fe de su país, en el que vivía su segunda etapa, tras un breve paso en 2014.

Aunque suele haber una curva para la adaptación de los futbolistas primerizos en suelo azteca, el nuevo ariete de los cañoneros aseguró que se siente listo para debutar, tan pronto Tomás Boy recurra a sus servicios.



“Muy contento de estar en esta gran familia: Mazatlán, de poder estar en este grupo. Mi último partido fue hace días, el sábado de la semana antepasada, vengo compitiendo y de una buena pretemporada, alcancé a jugar dos partidos en Colombia, vengo súper bien y estoy para jugar”, apuntó.

A pesar de que aún no llega a los 30 años, Rangel ha cambiado de equipo en 14 ocasiones a lo largo de su carrera, algo que, dijo, no define un absoluto ni sugiere lo que viene.



Michael Rangel tiene objetivos altos con Mazatlán F.C.

El nuevo elemento del Mazatlán F.C. también detalló qué objetivos se ha trazado para su naciente aventura en territorio sinaloense.

“Vengo con muchos deseos de triunfar en este gran equipo que es Mazatlán. Por qué no llegar a los puestos más altos de liguilla, pelear un titulo y estar en una posición alta, donde merece estar este gran club”, sentenció.

En Colombia, Rangel fue campeón de goleo en la temporada 2019, mientras jugaba para el América de Cali. Su única experiencia fuera del futbol cafetero se dio en el Kasimpasa de Turquía, hace tres años.

“He tenido la oportunidad de integrar muchos equipos en Colombia, por eso han sido tan cortos mis pasos por cada equipo, he marcado la diferencia con mis goles. Espero estar muchos años más acá en Mazatlán. Espero quedarme mucho tiempo. Me he dado cuenta del gran plantel y de la gran calidad de personas que hay”, indicó.