México me ofrece una calidad de vida que no tendría en Francia: Gignac

André-Pierre Gignac lleva casi seis años en Tigres y está enamorado de México, un país en el que quiere quedarse a vivir y que asegura le da una calidad de vida que no le puede dar Francia.

"¿Es cierto que solicité la nacionalidad mexicana? Sí, es cierto. Podría quedarme y vivir allí, eso no me asusta. Allí tengo una calidad de vida que no tendría en Francia. Quiero tener la misma doble nacionalidad que mis hijos. Quiero tener la misma nacionalidad que mis hijos. Los dos últimos son mexicanos y franceses, así que quiero ser como ellos”, expresó el futbolista galo en entrevista con RMC.

Gignac firmó hace unos días un nuevo vínculo contractual con Tigres por los próximos tres años. Asimismo, el francés dio a conocer incluso que su plan es retirarse en el club, donde aspira a ser entrenador en algún momento de su vida, pese a que esto dependerá de muchos otros factores que se darán con el tiempo.

“El plan es quedarme en Tigres después de retirarme e ir subiendo escalones en el club, ir paso a paso”, agregó. En esta misma línea, cuestionado sobre la posibilidad de dirigir al equipo, Gignac respondió: “Sí, es una opción”.

Si bien es cierto que a día de hoy el francés no atraviesa por su mejor momento con Tigres, los hinchas confían en la garra de su estrella para lograr salir del bucle en el que están inmersos.

Gignac aún piensa en la Selección de Francia

Por otro lado, Gignac confesó su deseo de algún día poder representar nuevamente a Francia con la casaca de la selección, a la cual no ha cerrado las puertas pero ve que difícilmente vaya a regresar.

“Yo nunca anuncié mi retirada internacional. Para representar a mi país, no hay un sí o un no, es una obligación para mí. Pero de hecho, no veo la necesidad de eso porque funciona muy bien como está ahora”, dijo.