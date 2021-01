La sanción de Alan Mozo se queda en el grupo: Facundo Waller

El mediocampista de los Pumas, el uruguayo Facundo Waller, no quiso entrar en detalles ni ahondar sobre la situación en la que se vio envuelto su compañero de equipo Alan Mozo, al romper los protocolos de salud impuestos por el equipo, pero fue contundente al decir que es momento de cuidarnos.

“Prefiero no opinar, de esos asuntos se encarga la Liga y los Clubes”.

“Hay que cuidarse en estos tiempos, pero prefiero no opinar”.

“Como ya lo había dicho no me gusta mí verme en esos asuntos, esas son cuestiones de grupo y se queda dentro del grupo”.

En Pumas ven con buenos ojos la llegada de Gabriel Torres

Con respecto a la llegada de Gabriel Torres como nuevo refuerzo de los Pumas, un delantero panameño de 32 años con experiencia en la MLS y el futbol chileno, Facundo Waller expresó que lo recibirán con los brazo abiertos.

“Sinceramente no lo conozco mucho, sé que es un futbolista muy experimentado, sé que juega de centro delantero, cuando venga y llegue los recibiremos con los brazos abiertos, bienvenidos el jugador que venga a sumar”.

Pumas enfrentará al Atlas este Domingo en Ciudad Universitaria con la misión sacar sí o sí los tres puntos, puesto que piensan que han hecho buenos partidos ante Xolos y Querétaro.

“Contra Xolos hicimos un muy buen partido, obvio tuvimos nuestras fallas, yo erré un gol debajo del arco, esas jugados que son más fáciles de hacer que errarlos y si me hago responsable, tuvimos muchas oportunidades de marcar gol y no lo logramos hacer, yo creo que fuimos muy superiores a Xolos. Después jugamos contra Querétaro y creo que también fuimos superiores a Querétaro, ahí también. Tuvimos nuestras chance de marcar goles y no pudimos culminarlos, ellos en dos contragolpes, nos hicieron dos goles. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien, no se nos está dando los últimos tramos en llegar al arco, estamos fallando en eso, pero yo creo que no estamos jugando mal”.

Por: Damián Martínez