Para Hernán Cristante las Chivas son mucho más que su delantero, José Juan Macías

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes, el DT de Toluca, Hernán Cristante habló previo a su duelo ante Chivas por la jornada 2 del Guardianes 2021.

“Vucetich no solamente está haciendo una buena gestión en Chivas a través de lo que significa Chivas, siempre fue un tipo que hace una buena gestión en el fútbol mexicano, es uno de los técnicos más reconocidos, ganadores, un tipo que sabe mucho, que trae su experiencia del campo y eso es, me parece algo más que importante en un técnico y está acompañado de gente con mucha jerarquía”

El estratega de los Diablos Rojos también se animó a hablar sobre la falta de José Juan Macías en el Rebaño sagrado:

“No creo que el fútbol de Chivas pase solamente por un jugador, sabemos la importancia y la relevancia que tiene Macías en los últimos torneos, no solamente con chivas, es un jugador importante que tiene mucha claridad a la hora de la terminación de la jugada, pero chivas tiene mucho más que me Macías, el calibre con seleccionados, entonces no podemos ni subestimar que no tenga un jugador de importante, ni creer que el juego de chivas se basa en un hombre nada más”

Carlos Milanes/MEXSPORT Hernán Cristante de Toluca

Además, asegura que Toluca está para grandes cosas en este torneo Guardianes 2021

“Un equipo con mucha intensidad y esa voluntad que no se negocia, Toluca tiene que ser un equipo protagonista en la cancha no solamente sino por identidad, por compromiso por modelo de juego, por historia”

Por último se acordó de Oribe Peralta, quien se encuentra cumpliendo años el día de hoy:

“Es un jugador importante, es un jugador que dentro de la cancha tiene un peso específico no solamente es un un jugador importante así en la cancha sino también en el vestuario, es un tipo que quiere, es un ganador nato, sabemos lo que significa dentro de la cancha, es un hombre que no solamente te puede concretar, es un generador, en algún momento Oribe Peralta siendo un nueve casi nominal, fue uno de los mejores hombres asistiendo, entonces cuando alguien tiene ese tipo de talento hay que estar muy atento”