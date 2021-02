Carlos Gutiérrez aseguró que un equipo grande como Pumas tiene que salir a ganar en cualquier cancha

El canterano de Pumas Carlos Gutiérrez no se achica y asume la responsabilidad de pertenecer a uno de los equipos llamados grandes como Pumas y es consciente de que el conjunto universitario tiene que salir por el triunfo en su visita a Monterrey, correspondiente a la jornada 5 del Guardianes 2021, incluso recalcó que el equipo felino tiene que buscar siempre la victoria sin importar si juega de local o visitante.

“Como lo decía el torneo pasado, nosotros somos un equipo grande que tiene que salir a ganar en cualquier cancha y es lo que vamos hacer; vamos a buscar los tres puntos para estar allá arriba en la tabla”, dijo Carlos Gutiérrez.

Pumas se ubica en la décima de posición de la Tabla General con 6 puntos, producto de 1 victoria, 2 empates y una derrota, sin embargo, para Carlos Gutiérrez el conjunto felino no atraviesa por una crisis.

“Creo que el equipo necesita regresar a las bases, no creo que estemos por un paso malo, la verdad no creo que sea así; el equipo está acostumbrado a no perder y cuando no se gana, se siente eso; creo que eso lo hemos logrado con base al trabajo que hicimos el correo pasado, entonces creo que el equipo debe de recuperar lo que hemos estado haciendo en Monterrey es un gran rival para sacar una victoria y dar un golpe de autoridad en este torneo y levantar y estar allá arriba en la tabla”.

Quieren regresar a la parte alta de la tabla

Con respecto al empate obtenido en Ciudad Universitaria ante los Rojinegros del Atlas y que generó muchas críticas al equipo dirigido por Andrés Lillini, el canterano universitario aseguró que tiene que volver a la parte alta de la Tabla.

“Sí, creo que nadie le gusta terminar como el partido del domingo, un partido bastante flojo, y si nos quedamos con un mal sabor de boca, que incluso se sintió como si hubiéramos perdido, y eso no me gusta, porque el equipo lo demostró el Torneo pasado está para pelear con los importantes, acostumbrado estar allá arriba, como deben ser en Pumas, y bueno estamos con esa espinita y el equipo sabe que tiene para estar ahí arriba, creo que contra Monterrey es un buen momento para regresar a la victoria”.