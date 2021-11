Queremos ir a C.U. por los tres puntos: Carlos Acevedo

Santos Laguna visita a los Pumas de la UNAM en duelo pendiente de la Jornada 11 del Grita México Apertura 2021 BBVA.

Previo a la última jornada del torneo, en Santos Laguna el portero Carlos Acevedo asegura que su equipo va por los tres puntos pendientes en su visita a la capital frente a los Pumas .

“El Triunfo que tuvimos el fin de semana pasado obviamente que nos da mucha esperanza, muchas ganas para ir a hacer un gran partido a C.U por los tres puntos y la realidad es que el torneo pasado hicimos un buen partido, no hicimos los goles que debimos haber hecho, ahora el equipo está con mucho entusiasmo con muchas ganas de ir a México y tras nuestros puntos”, comentó el guardameta en conferencia de prensa.

Por otro lado, el arquero de Santos confiesa que hay detalles por mejorar de cara a sus últimos dos compromisos de la fase regular y a la reclasificación del actual certamen.

“Hay detalles por mejorar, el equipo hizo un muy buen primer tiempo en Querétaro, a lo mejor uno no tan bueno en el segundo, entonces estamos muy conscientes de que el fútbol lo tenemos obviamente, nos falta tener esa regularidad los 90 minutos, no podemos regalar un tiempo si y un tiempo no, entonces son detalles que hemos platicado, que el equipo sabe que si los pulimos y llegamos a esa conclusión buena de poder analizar ese tipo de situaciones yo creo que los resultados se nos van a dar sobre todo en estas últimas dos fechas, qué es lo que buscamos hacer terminar dentro de los primeros cuatro si los resultados se combinan y si no buscar el repechaje aquí en casa qué Santos es más fuerte en casa”.

Santos Laguna está para competir en los puestos de arriba

Por último, Acevedo menciona que el equipo “Lagunero” está para competir los puestos de arriba, aunque deben aprender la lección luego de que en algunos partidos tuvieron resultados adversos en los minutos finales.

“Nosotros sabemos que hay plantel para pelear los primeros puestos, obviamente hay una serie de factores que por ahí no estuvieron a nuestro favor, mira recordamos que en las primeras fechas íbamos ganando de visita y por ahí nosotros recibimos el empate en los últimos minutos fueron detalles que se fueron sumando a lo largo del torneo pero hoy en día nos tienen en esa situación”, finalizó.

Santos enfrenta a Pumas este jueves en duelo pendiente a la jornada 11 del Grita México Apertura 2021 donde aspira a clasificar entre los primeros cuatro lugares o estar en los equipos que reciban en casa la reclasificación.