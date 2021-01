Santiago Ormeño habló maravillas de Juan Reynoso

Santiago Ormeño no olvida las oportunidades brindadas que en Puebla y habló sobre el cariño que le tiene al actual DT de Cruz Azul, Juan Reynoso.

“El profe Juan es el entrenador que me dio esta oportunidad real, esa que cualquiera busca en primera división y es un entrenador al que le tengo mucho cariño, le deseo que siempre le vaya muy bien, pero ahora nos toca enfrentarnos y cada quien hará su trabajo de la mejor manera”, confesó Ormeño en entrevista exclusiva con Azteca Deportes.

Cristian de Marchena/MEXSPORT during the game Guadalajara vs Puebla, corresponding to Day 03 of the Torneo Apertura Guard1anes 2020 of the Liga BBVA MX, at Akron Stadium, on August 8, 2020. <br><br> durante el partido Guadalajara vs Puebla, correspondiente a la Jornada 03 del Torneo Apertura Guard1anes 2020 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Akron, el 08 de Agosto de 2020.

Puebla y Ormeño enfrentan a la máquina cementera en la jornada 2 del Guardianes 2021 un duelo que el atacante de la Franja ve como un gran desafío:

“Va a ser un partido bastante complicado, jugar contra Cruz azul de visita, vienen de perder entonces van a venir con el cuchillo entre los dientes, entonces nosotros tenemos que estar preparados para eso y hemos estado toda esta semana entrenando para ver cómo les podemos hacer un mayor daño”, apuntó Ormeño.

Ormeño también aprovechó para recordar su pasado y la experiencia que le tocó vivir en el Rebaño Sagrado:

“Fue una experiencia positiva, el tiempo que estuve ahí conocí gente muy linda y es una institución increíble a final de cuentas no fue como quería, no pude quedarme, simplemente lo tomo como todas esas cosas por las que pase que en su momento no fueron buenas pero me sirvieron para ahorita estar en donde estoy”, puntualizó Ormeño.

La Franja del Puebla peleará por la gloria en el Guardianes 2021

La figura de la Franja asegura de que este nuevo torneo Puebla apunta para dar la sorpresa y atraer los reflectores:

"¿Por qué no? Hay que pensar en pelear en el título. Creo que si no piensas en eso arrancando el torneo, pues no tiene caso que juegues, cualquier equipo quiere jugar, quiere quedar campeón y nosotros es lo que vamos a buscar, vamos paso a paso, nos estamos adaptando al nuevo estilo de juego con este nuevo entrenador, veo al equipo muy bien, muy unidos y con un poco de tiempo podemos ser un rival mucho más complicado del que fuimos el torneo pasado”, finalizó Ormeño.