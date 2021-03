Santiago Solari enfría la polémica sobre el Clásico Nacional

Si bien el América marcha de gran forma en el Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX, este domingo llega la primera gran prueba para el técnico Santiago Solari cuando viva su primer Clásico Nacional, aunque el argentino le metió “frío” a la polémica que se estaba generando.

Como en cada partido entre las Águilas y las Chivas, los diferentes protagonistas aprovechan para alzar la voz y decir quiénes son mejores. Esta semana lo hizo Antonio Briseño, elemento de los Rojiblancos, que señaló que los azulcremas no tienen “identidad” como ellos, lo que desató muchas reacciones.

“Es normal y es parte del futbol y en las semanas de Clásico siempre sucede y es normal que haya diferentes opiniones, es parte del color del futbol”, apuntó Solari en conferencia de prensa de este viernes para evitar caer en controversias.

Sobre su primera experiencia en un partido de esta índole en la LIGA BBVA MX, el argentino habló de lo que ya ha vivido en otros partes del mundo como jugador y como técnico.

“Cada uno es diferente. A mí me ha tocado enfrentar muchos clásicos y todos son muy especiales, de joven jugué clásicos en Argentina, España, Italia y Uruguay, ahora me toca en México y todos generan una semana de mucho ruido y hay mucho colorido. Lamento que no puedan estar los estadios llenos, eso le quita un porcentaje enorme al color, al Clásico y al futbol en general”.

Solari no oculta su entusiasmo por dirigir este partido, pero hizo énfasis en la falta de aficionados en las gradas.

“Quiero vivirlo y experimentarlo, la gente le da vida al futbol y a los clásicos. Nosotros hacemos nuestro trabajo con la misma pasión, pero falta ese ingrediente, porque es como bailar solo y me gustaría vivirlo así con público presente”, añadió el exentrenador del Real Madrid.

Solari habló sobre el último Clásico Nacional

Aunque Solari todavía no era el técnico, respecto al último antecedente entre el América y las Chivas, en el que los tapatíos los eliminaron de cuartos de final del Guardianes 2020, dio una opinión del tema.

“El deporte te da nuevas oportunidades para hacer mejor las cosas y cada partido te da una nueva oportunidad de mostrar una cara nueva. Ni el equipo, ni yo puedo mirar a la temporada pasada”, acotó el entrenador pampero.

Horario y dónde ver el Clásico Nacional en vivo

Sin "calentar" de más el juego, el América se prepara para visitar Guadalajara en el partido de la Jornada 11 del Guardianes 2021 de la Liga MX, en punto de las 19:45 horas del centro de México de este domingo 14 de marzo