Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Santos vs Puebla: Mejores FOTOS de las Semifinales de Ida
Las mejores fotos del Santos vs Puebla de las Semifinales de Ida del Guardianes 2021, con triunfo para los locales que se llevan gran ventaja.
Las mejores imágenes y fotografías del Santos 3-0 Puebla, correspondiente al juego de ida de las Semifinales de Ida del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX.
Santos vs Puebla: Juego de ida de las Semifinales del Guardianes 2021.
Resultado: Santos 3-0 Puebla
Goles: Eduardo Aguirre al 1' (1-0)
Goles: Eduardo Aguirre al 27' (2-0)
Goles: Ayrton Preciado al 72' (3-0)
Juego de vuelta: Sábado 23 de mayo a las 7:00 PM
¿Qué equipo avanzará a la final?
No te lo pierdas: Pachuca vs Cruz Azul: Mejores FOTOS de las Semifinales de Ida de la Liga BBVA MX