Santos vs Puebla: Mejores FOTOS de las Semifinales de Ida

Las mejores imágenes y fotografías del Santos 3-0 Puebla, correspondiente al juego de ida de las Semifinales de Ida del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX.

Santos vs Puebla: Juego de ida de las Semifinales del Guardianes 2021.

Resultado: Santos 3-0 Puebla

Goles: Eduardo Aguirre al 1' (1-0)

Goles: Eduardo Aguirre al 27' (2-0)

Goles: Ayrton Preciado al 72' (3-0)

Juego de vuelta: Sábado 23 de mayo a las 7:00 PM

¿Qué equipo avanzará a la final?

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