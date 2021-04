¿Tiene Diego Cocca las maletas listas para irse a Argentina?

Atlas se juega ante Necaxa el evitar ser el último del descenso y una posible calificación a la fase final del Torneo Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX, partido del Viernes Botanero. Pero hoy, algunos medios de Argentina y México colocan a Diego Cocca, técnico de los Rojinegros, lejos de Guadalajara.

Así es, Diego Cocca surgió como uno de los candidatos para convertirse en nuevo estratega del Racing de Argentina, pero fue el propio argentino el que aclaró todos esos rumores en la conferencia de prensa.

“Siempre el cariño con la gente de Racing existe y existirá siempre, estoy agradecido que siempre piensen en mí y me recuerden con cariño, pero estamos por caminos distintos y estoy por el camino del Atlas es lo único que me interesa”, dijo Diego Cocca.

Te puede interesar: Los candidatos para sustituir al Tuca Ferretti en Tigres

El estratega no pierde el piso y sabe que su objetivo es sacar los tres puntos en su visita a Aguascalientes, y hace oídos sordos a todas las notas de prensa que lo ubican en su país natal.

“Le deseo lo mejor a Racing, tiene un técnico muy capaz, desearle lo mejor, son rumores y un acto más de deseo que otra cosa. Agradecido por el nombramiento, pero nada, yo metido en lo mío que es Atlas”, agregó el timonel.

En Atlas no piensan en el Atlético de San Luis

Atlas se enfoca en lo que hará en el partido ante los Rayos del Necaxa y se olvida por completo de lo que puede hacer Atlético San Luis el jueves ante Pachuca en el arranque de la fecha 17 del Torneo Guardianes 2021.

“Estamos pensando pura y exclusivamente en nosotros, dar lo mejor para sumar de tres, no interesa más nada. Nos merecemos eso, merecemos sumar de tres, dejar todo, lógicamente que el futbol puede pasar cualquier resultado, hay un rival enfrente, pero estamos convencidos que si damos el 100 tenemos muchas chances de ganar el partido”, declaró el estratega de Atlas.

Te puede interesar: Néstor Araujo volvería a un grande de la Liga BBVA MX

Previo al viaje a Aguascalientes, nuestro director técnico, Diego Cocca, charla con los medios de comunicación en conferencia de prensa virtual.



Síguela en punto de las 13:15 horas en nuestro Facebook: https://t.co/WHYq1RhQgh#LateConFuria 🔴⚫️ pic.twitter.com/YbBI457rdg — Atlas FC (@atlasfc) April 28, 2021

Diego Cocca sabe que una victoria los salva del descenso y de la multa de 120 millones y además les abre la posibilidad de jugar fase final después de varios torneos sin poder hacerlo.

“No pensamos otra cosa que no sea eso, salir a la cancha. El rival, no importa el resultado del rival, sino que nosotros podamos ganar, sumar de tres, romper la racha y hacer las cosas bien porque nos merecemos cerrar el torneo con un triunfo, esperemos que el viernes pase eso”, finalizó Cocca.

Te puede interesar: José Juan Macías tiene una jugosa oferta de Europa

Recuerda que podrás ver el partido de Necaxa contra Atlas en la doble cartelera del Viernes Botanero a partir de las 7:15 de la noche a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y todas las plataformas de Azteca Deportes.