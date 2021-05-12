Toluca vs Cruz Azul y Atlas vs Puebla: Mejores FOTOS de los Cuartos de Final de Ida

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Toluca vs Cruz Azul y Atlas vs Puebla en cuartos de final
Mejores imágenes de los Cuartos de Final de Ida de la Liga BBVA MX en los duelos de Toluca vs Cruz Azul y Atlas vs Puebla. ¿Cuál fue mejor partido?
Las mejores imágenes y fotografías del Toluca 2-1 Cruz Azul y Atlas - Puebla, correspondientes a los juegos de ida de los Cuartos de Final del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX.
Toluca vs Cruz Azul: Juego de ida de los Cuartos de Final del Guardianes 2021.
Resultado: Toluca 2-1 Cruz Azul
Goles: Alexis Canelo al 27' de penal (1-0)
Goles: Matías Fernández al 34' (1-1)
Goles: Michael Estrada de penal al 52' (2-1)
Juego de vuelta: Sábado 15 de mayo a las 8:05 PM.
Atlas vs Puebla: Juego de ida de los Cuartos de Final del Guardianes 2021.
Resultado: Atlas 1-0 Puebla
Gol: Ían Jairo Torres al 59' (1-0)
Juego de vuelta: Sábado 15 de mayo a las 6:00 PM
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