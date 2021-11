TV Azteca transmitirá Atlas vs Rayados EN VIVO

El equipo de los Rojinegros del Atlas recibirá el próximo sábado a los Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio Jalisco, en donde definirán en 90 minutos a uno de los Semifinalistas del torneo mexicano.

El duelo que llegará en el global sin goles, luego del empate del miércoles en el terreno de los Rayados, es la oportunidad para la Academia vuelva a una instancia de Semifinales. El cotejo lo podrás seguir en vivo por TV Azteca a las 20:45 horas.

Atlas, con la serie a su favor

Atlas, virtualmente lleva mano en la serie de Cuartos de Final , pues quedó instalado en el segundo lugar de la tabla general, en tanto que Monterrey avanzó en repechaje en el sitio 7, aunque el torneo regular lo culminó en el noveno.

De quedar empatados sin goles, avanzaría Atlas a la antesala de la Final del certamen, aunque el entrenador Diego Cocca advirtió que irían a buscar los goles , a gustar a la afición y a seguir adelante hacia la meta más anhelada desde el año 1951.

“Invitar a la gente que vengan a apoyarnos a alentarnos porque la idea no es venir a buscar un resultado y esperar sino ir a buscar al rival y tratar de hacer un gol. Entendemos la situación de la afición, de no tener buenos resultados, de no estar contentos con el equipo durante mucho tiempo, pero creo que ya este equipo ha demostrado de sobra de que realmente puede luchar y siento que la gente se siente identificada. Podemos jugar una semifinal, algo que hace mucho no pasa y estoy convencido de que la gente se va a ir orgullosa del estadio”, acotó el ex futbolista también de los tapatíos.

Cómo y cuándo ver el partido Atlas vs Rayados

El cotejo de Cuartos de Final de Atlas ante Rayados lo podrás disfrutar el próximo sábado a las 20:45 horas, a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con la narración de los mejores.