Xolos de Tijuana no le teme al “Volcán” en su próxima visita a la Sultana del Norte

Los Xolos de Tijuana están invictos en el Torneo GUARD1ANES 2021 y aunque admiten que Tigres es un equipo peligroso, no le temen a la visita al “Volcán” dentro de la jornada 7 del certamen en la Liga BBVA MX.

Fabián Castillo, atacante de la escuadra fronteriza, admitió que los dirigidos por Ricardo “Tuca” Ferretti están dentro del top 3 de clubes más difíciles dentro de la liga mexicana, aún así, ve viable que Xolos de Tijuana pueda sacar puntos de su visita a Monterrey.

“Se nos vienen tres fechas difíciles. Se nos viene un equipo muy complicado, yo creo que Tigres está entre los 3 equipos más difíciles de enfrentar en la Liga. Vamos a ir a Monterrey a hacer nuestro trabajo. Nosotros vamos a seguir proponiendo nuestro futbol. No escondernos cuando jugamos de visitante”, declaró Fabián en la conferencia de prensa que organizó el club fronterizo.

Aunque Castillo lleva dos partidos como titular y apenas un gol en el GUARD1ANES 2021, él sigue enfocado en el trabajo y en seguir demostrando sus cualidades al técnico de Tijuana, el argentino Pablo Guede.

“Nosotros somos un grupo que nos hemos mantenido muy unidos y hemos dejado muy en claro que independiente de los que estén en el 11 deben dar todo y el resto dar toda la buena vibra para el club cumpla todos los objetivos. Estoy muy feliz de pertenecer a este grupo”, sentenció Fabián.

¡Arranca la semana de preparación para enfrentar a Tigres! 💪#HechoEnTijuana pic.twitter.com/pBhynihoKK — Xolos (@Xolos) February 16, 2021

El atacante suma 225 minutos jugados y parece que las recompensas comienzan a llegar, en la jornada anterior, ante León, el colombiano encontró por fin la portería rival y se estrenó en el torneo azteca.

“La verdad es que me llena de mucha confianza, no se me había dado el gol. Había tenido oportunidades, pero no las había aprovechado, gracias a Dios se dio en este partido pasado”, comentó el jugador número 7.

A Castillo no le gusta el VAR

El VAR ha sido tema de conversación en las últimas jornadas de la Liga BBVA MX, a Fabián Castillo la utilización de esta herramienta no le convence del todo.

“Nunca he estado de acuerdo en que exista el VAR, el futbol es un deporte en donde la picardía es importante y el jugador tiene esa cualidad, creo que le está quitando una parte de eso al futbol. Nunca me ha gustado el VAR, pero está dentro de las reglas y hay que respetarlas”, dijo el futbolista colombiano.