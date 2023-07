Himnos del Deporte: “Light My Fire” de The Doors

Jim Morrison, el legendario “Rey Lagarto” que abrió las puertas más sagrado del rock, para conquistar los parques de pelota del llamado “Rey” pero “de los Deportes”, gracias a su poética voz que inspiró algunos Himnos del Deporte.

De Los Ángeles, California para el mundo, los Dodgers, una de las míticas franquicias que brilla en el diamante de las Grandes Ligas, y the The Doors de Morrsion (cantante), Krieger (guitarrista), Manzarek (tecladista) y Densmore (baterista), los “pesos pesados” del rock & roll, de los blues y de la psicodelia estadounidense.

En homenaje a la grandeza de esta banda angelina, la novena blanquiazul le rindió un homenaje a propósito de los 50 años de uno de sus grandes temas, con Krieger en la loma para tirar el primer lanzamiento bajo la siguiente presentación por parte de la voz oficial de Dodger Stadium, Todd Leitz:

“Su álbum debut titulado “The Doors” fue lanzado en 1967, y mañana (30 de julio) es el 50 aniversario de la canción “Light My Fire”, número uno en la lista de Billboard. Denle la bienvenida, aquí en Los Ángeles, Robby Krieger (guitarrista de The Doors).

Los Dodgers son un equipo que ha presumido grandes luminarias en su historia. Clayton Kershaw, toda una “Gloria” (tema original de Van Morrison versionado por The Doors) en la lima de Chávez Ravine, al igual que Sandy Kouffax, Don Drysdale, Don Sutton, Oriel Hershiser y el mismo Fernando Valenzuela...

Robby Krieger, los dedos mágicos en los acordes de The Doors, una guitarra que nunca se congela ni en las frías canchas de la NHL, cuando tocó el himno nacional con su legendaria guitarra Gibson SG, durante un partido entre Ottawa Senators y Los Ángeles Kings el 27 de noviembre de 2021.

Además, se presume como todo un maestro del “hoyo en uno” cada año en su torneo, The Medlock Krieger Celebrity Golf Invitational, en el North Ranch Country Club de California.

No es necesario “amarla locamente” (Love Her Madly) o que “me ames dos veces” (Love Me Two Times), para ser capaces de cruzar al otro lado de la “gloria” (Gloria), más allá la bella Los Ángeles (L.A. Woman) y “encender el fuego” (Light My Fire) de la pasión por los Himnos del Deporte.