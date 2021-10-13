PSG descarta al defensa español Sergio Ramos

París, Francia. Cuando se pensaba que el ex defensa del Real Madrid Sergio Ramos podría regresar a la cancha este próximo viernes cuando el Paris Saint Germain (PSG) enfrente al Angers en encuentro perteneciente a la Ligue 1, se da a conocer que el español no se le tomará en cuenta para este duelo.

A pesar de que este pasado martes se filtró que podría debutar este viernes, el diario francés ‘Le Parisien’ asegura que Sergio Ramos no se ha entrenado esta mañana con sus compañeros en Camp des Loges y no entrará en la lista del técnico argentino Mauricio Pochettino para enfrentarse al equipo de Angers. La falta de información alimenta aún más los rumores sobre el estado del ex merengue, que tres meses después de llegar a Francia no acaba de resolver sus problemas musculares.

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Sergio Ramos no ha debutado con el PSG

Ya algunos medios franceses no dudan en cuestionar la contratación realizada por el PSG sobre Sergio Ramos y sus problemas físicos que no lo han dejado debutar en el campeonato francés.

“No sabemos cuándo estará disponible. Aunque no hay una fecha concreta, somos optimistas de que pronto pueda regresar a la rutina. De momento está tranquilo. Quiere jugar, pero tampoco queremos forzarle”, declaró el entrenador Mauricio Pochettino antes del partido de Champions League contra el Manchester City.

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Según la información publicada por ‘Le Parisien’, las molestias de Sergio Ramos pueden incluso apartarle del partido de la Liga de Campeones frente al Leipzig el próximo 19 de octubre. Otro contratiempo en la carrera del internacional español, que no acaba de ver la luz al final del túnel. En lo que va de 2021 solo ha jugado tres partidos, ninguno aún con el Paris Saint Germain, preocupado por cómo va a volver un futbolista que da otro paso atrás en su recuperación.

