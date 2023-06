Lionel Messi explica su decisión de llegar a Inter Miami

Este miércoles siete de junio de 2023, se hizo oficial la llegada de Lionel Messi con el Inter Miami de la MLS. El jugador argentino tomó la decisión de seguir su carrera en Estados Unidos, rechazando una oferta en el futbol arabe y su regresó con el conjunto del Barcelona.

Messi tuvo una entrevista exclusiva con Mundo Deportivo y Sport, en la que explicó el porqué tomó la decisión de llegar a jugar en la MLS y no regresar al Barcelona.

Al inició, Messi confesó que siguió durante todo el año la temporada del Barcelona como un aficionado más, hablando con Xavi y al pendiente de los partidos.

“Sí, obvio que sí. Lo seguí todo el año y quería que el Barça ganase como todo hincha del Barcelona. Y el primer año también. Yo hablo mucho con Xavi, también sobre algunos partidos, después del partido, de situaciones… La verdad es que hablamos bastante desde que estaba él como entrenador. Y lo seguía, obviamente”.



Se sinceró diciendo que tenía muchas ganas de poder volver pero por otro lado no quería volver a pasar la misma situación que hace dos años, dejando su futuro en manos de otro y que su decisión fuera propia, pensando en él y en su familia sin depender de nada más.

“Sí, la verdad que sí, que obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia”.

¿Por qué no volver a Barcelona?

Messi detalló que a pesar de que LaLiga había aceptado todo para su llegada, aun hubieran faltado muchísimas cosas que debían darse para su regreso. Por eso, quiso tomar su decisión en un equipo que podía jugar sin problemas.

“Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Y bueno, la vez que me tuve que ir también LaLiga había aceptado que me inscriban y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tenía que andar la corrida también como pasó, que me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel... Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día... Y por eso fue un poco la decisión de no darse lo de Barcelona”.

Lionel Messi confesó que tenía avanzado el acuerdo con Miami.

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino.”

