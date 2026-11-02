Ex Cruz Azul: Santiago Gimenez lució otra camiseta en las últimas horas

Mientras aún sigue en proceso de adaptación en el Porto, Santiago Gimenez tuvo un momento de desconexión con algunos de sus compañeros sudamericanos al presenciar el Superclásico del futbol argentino entre Boca Juniors y River Plate. Este clásico es considerado por muchos uno de los más importantes del mundo y el ‘Bebote’ tampoco se lo quiso perder.

Mediante sus redes sociales, el ex Cruz Azul compartió imágenes donde se lo ve luciendo la equipación de Boca Juniors, equipo del cual es aficionado, junto a Nehuén Pérez y Alan Varela, dos compañeros argentinos que tiene en el Porto. En las fotos se puede ver a Santi Gimenez muy contento, ya que el cuadro xeneize se quedó con el triunfo en el clásico.

¿Por qué Santiago Gimenez es aficionado de Boca Juniors?

Su fanatismo por el equipo boquense es, en gran medida, debido a su padre. Christian ‘Chaco’ Gimenez, ídolo de Cruz Azul, es canterano de Boca Juniors y consiguió ganar varios títulos allí, entre ellos, la Copa Libertadores 2001 donde derrotaron a La Máquina en la final. El fanatismo de su padre fue transmitido al ‘Bebote’, quien hace poco estuvo en Argentina para, entre otras cosas, visitar La Bombonera.

"Soy hincha de Boca, mi meta es jugar algún día ahí por lo que representó para mi papá", había declarado Gimenez en una entrevista para Récord en el año 2024. De esta manera, no sería extraño que Santi tenga un paso por el conjunto de La Ribera en un futuro, ya que es uno de los clubes que más aprecia en el mundo del futbol.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cómo fue el triunfo de Boca sobre River?

El partido tuvo su primer giro drástico al minuto 10 de haber iniciado. El defensor riverplatense Lucas Martínez Quarta cortó una ocasión clara de gol de Miguel Merentiel, acción que fue sancionada con tarjeta roja para el futbolista del equipo visitante tras ser revisada en el VAR. Desde ese momento, Boca impuso las condiciones del juego en La Bombonera.

El ‘Xeneize’ no tardaría en imponer la superioridad númerica en el marcador. Corría el minuto 27 cuando un tiro de esquina ejecutado por Sebastián Villa conectó con la cabeza del zaguero Lautaro Di Lollo para estampar el 1-0 para los de La Ribera. La respuesta de River nunca llegó y fue un monólogo del equipo local.

Ya en el complemento, Gonzalo Montiel fue expulsado en el minuto 79 por una dura patada a Lautaro Blanco, dejando a la visita con solo 9 jugadores en campo. Pese a que Boca tuvo varias oportunidades para aumentar la ventaja, el marcador no recibió modificaciones. Con este triunfo, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se encamina a un nuevo título por ser el único líder de la Tabla Anual (Apertura + Clausura) a falta de una sola jornada.