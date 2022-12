“Lionel Messi es el mejor de la historia, no hay duda": Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, habló en conferencia de prensa tras la clasificación para la final del Mundial 2022, y confesó que “no tiene ninguna duda” de que Lionel Messi “es el mejor de la historia”.

El estratega añadió que es “emocionante” haber alcanzado el partido decisivo por el título y confirmó que su selección jugó “el partido que tenía que jugar” para vencer a Croacia.

Lionel Scaloni revolucionó a Argentina | Protagonistas Extra

"¿Si Messi es el más grande de la historia? A veces parece que somos argentinos y pecamos un poco de egoísmo porque es el mejor de la historia. Pero creo que no hay ninguna duda. Tengo el privilegio y estos jugadores de poder entrenarlos. Verlo es emocionante, porque cada vez que los ves genera algo a sus compañeros, a la gente y no sólo a los argentinos. Es una suerte y un privilegio que tenga puesta la celeste y blanca”, destacó en la rueda de prensa en el estadio Lusail.

“Es algo muy emocionante haber clasificado para la final, pero todavía queda un paso. Es un momento para disfrutar todos, pero esto no se acabó y a pensar en lo que viene”, declaró Scaloni, quien no tiene preferencia por el adversario en la final, que será Marruecos o Francia.

“Nunca fui de buscar rival. El que toque. Los dos merecen estar ahí. Son dos grandes selecciones y estamos viendo quién es el rival”.

“Estoy en la final y no me puedo comparar con ellos (Menotti, Bilardo y Sabella), porque son historia de la selección. Son gente que ha hecho grande esta camiseta. Me llena de orgullo poder dirigir una final y representar a la selección, pero no me pudo poner a la altura de gente que ha hecho historia en el mundo del fútbol. Ya con poder dirigir la final es un privilegio”, abundó.

La estrategia tras el partido ante Países Bajos

Tras el tenso partido contra Países Bajos, Scaloni manejó los días previos “con una charla” con los jugadores.

“Les dije que se despreocupen (de lo sucedido en cuartos de final), que habíamos hecho el partido que teníamos que hacer con Países Bajos. Lógicamente, había algunos matices que se tienen que corregir. No somos ni los buenos ni los malos de la película. Sabíamos que había que jugar una semifinal y si el partido se ponía bravo, como con Holanda, íbamos a jugarlo, no nos íbamos a achicar”, aseguró.