Lionel Messi confirma que sigue con Argentina después de Qatar 2022

Argentina se coronó campeón del mundo en Qatar 2022. El conjunto albiceleste logró alzar su tercer título del mundo con un Lionel Messi que fue protagonista a sus 35 años durante la justa mundialista. Al acabar el Mundial, en sus declaraciones, el actual jugador del Paris Saint-Germain aclaró su futuro con la selección albiceleste.

Lionel Messi seguirá con la Selección de Argentina

“No me retiro de la selección. Quiero continuar jugando para Argentina para honrar el título de campeón del mundo. Es el título que me faltaba y aquí está. Es una locura. Tuvimos que esperar mucho”, fue lo que comentó Lionel Messi tras ser campeón de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El único mexicano en la final de un Mundial | Pergaminos de México

Te podría interesar: Argentina es campeona del Mundo y Messi se vuelve inmortal

Además, aseguró que el título va dedicado a su país: “Hemos sufrido mucho, pero no se puede pedir más. El futbol es un deporte loco. Ganar el Mundial es el sueño de todo niño. Esto es para el pueblo argentino"; igualmente, compartió sus ganas de ir a Argentina “para festejar en el país y ver la locura que hay allí".

Te podría interesar: ¿Por qué los partidos de Qatar 2022 son los más largos de la historia?

El tercer título del mundo para la Selección de Argentina

La Selección de Argentina acabó con la sequía de 36 años sin ser campeones del mundo, luego de serlo en la edición de México 1986. Desde la serie de penales, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se impusó a los comandados por Didier Deschamps tras 120 minutos de una final llena de intensidad en el terreno de juego.