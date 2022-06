Lionel Richie: La inspiración detrás del nombre de Messi

Messi es una celebridad dentro y fuera de la cancha a sus 35 años. Su magia en el campo de juego es como la de un cantante en escena. Sus genialidades se vuelven música para nuestros oídos. Pero saben ustedes ¿Cuál es el origen del nombre de Lionel? La historia es bastante peculiar.

“Estábamos en Europa y salió un artículo que decía que la madre de Messi confirmó que lo habían llamado (Lionel) por mí y me dio mucha risa. Dije: ¡Es verdad! Fueron las palabras del cantante estadounidense Lionel Richie, cuando se le cuestionó sobre la veracidad de ese hecho.

Al respecto, Celia María Cuccittini, madre del Lio Messi, se sinceró sobre la razón en una entrevista en el año 2010: “A mí siempre me gustó Leonel, pero cuando Jorge (Padre de Lionel Messi) lo llevó a anotar le puso Lio ¿Y por qué le puso así? Porque nos gustaba mucho Lionel Richie.”

Lionel Richie

Incluso, “Say You, Say Me” es el tema preferido de la pareja formada por los padres del astro argentino. Con el paso de los años, la prensa tiende a preguntarle reiteradamente la anécdota al cantante estadounidense, confirmando su agrado a la idea de que uno de los mejores futbolistas de la historia lleve su nombre.

Lionel Richie mandó un mensaje a Messi cuando se retiro de la selección argentina



Cuando el 10 albiceleste pensó en dejar la Selección tras el fracaso de la Copa América de 2016, Richie le envió el siguiente mensaje motivacional, con todo y referencia a uno de sus temas más célebres: “Solo hazlo fácil como la mañana del domingo ("Easy” de The Commodores), no te salgas de forma. Si te dijera cuántas veces he perdido en los Grammys y me hizo hacer una cosa: Mejorar. Ni siquiera estoy preocupado por mi tocayo y lo vamos a ver mejor el próximo año. Va a ganar, es un triunfador. Es un Lionel ¿Qué puede salir mal?” y así fue para el futbolista, tras las proféticas palabras del músico. Argentino ganó Campeonato Sudamericano de Selecciones tras derrotar a Brasil 1-0 en el Estadio Maracaná en el 2021.

Así de sencillo es ver el futbol de Messi cada domingo (como lo dice “Easy") con el Barcelona, el Paris Saint-Germain o con la Selección Argentina, ya que siempre estará detrás la inspiración de Lionel Richie con todo y dedicatoria para todos los amantes del buen futbol y de los Himnos del Deporte.