Liz Hilliard, entrenadora de 72 años: “Estoy más en forma que a los 40 gracias a estos 6 ejercicios”

Mientras un especialista desmiente el mito de las calorías y el sudor, otros expertos dan consejos sobre cómo mantenerse mejor con el paso de los años. Por ejemplo, Liz Hilliard, entrenadora y fundadora de Hilliard Studio Method, lleva más de dos décadas entrenando y asegura que actualmente se encuentra en mejor forma que cuando tenía 40 años.

Así como hay especialistas que recomiendan entrenar fuerza, Hilliard considera que este tipo de trabajo es fundamental para mantener la estabilidad, la movilidad y la autonomía con el paso del tiempo. Su rutina incluye 6 ejercicios que puede realizar en casa y que permiten trabajar diferentes grupos musculares sin necesidad de utilizar equipamiento especial.

¿Qué ejercicios hace Liz Hilliard para verse así de bien?

La primera propuesta son las flexiones en pared, un ejercicio accesible para trabajar pecho, espalda, brazos y core. Hilliard recomienda realizar entre 10 y 15 repeticiones, manteniendo el cuerpo alineado durante el movimiento.

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Otro de sus ejercicios es sentarse y levantarse de una silla, una variante funcional de la sentadilla que trabaja piernas, glúteos y abdomen.

También incluye elevaciones de talón, destinadas a fortalecer los gemelos y las articulaciones de tobillo y rodilla.

El cuarto movimiento es el bird dog, realizado a cuatro apoyos y con extensión alternada de brazo y pierna. Esta propuesta busca trabajar el core, los glúteos y los isquiotibiales, además de favorecer el equilibrio.

El quinto ejercicio consiste en un curl modificado, pensado para fortalecer el abdomen sin generar las mismas tensiones que puede provocar un abdominal tradicional.

Hilliard completa su rutina con elevaciones laterales de pierna para trabajar los músculos estabilizadores de la cadera.

Consejos de Liz Hilliard para mantenerse en forma

La entrenadora sostiene que los movimientos deben realizarse de manera controlada y con una técnica adecuada. Su método prioriza la resistencia controlada y busca fortalecer el cuerpo mientras se mantiene la estabilidad del tronco.

El conjunto de los seis ejercicios permite trabajar tren superior, tren inferior, core y cadera. Para Hilliard, mantener la fuerza mediante este tipo de entrenamiento puede contribuir a conservar la movilidad y la autonomía durante el envejecimiento.

