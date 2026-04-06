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Llega la BO-ORING CAM a la Liga MX: así se ve el aburrimiento en las gradas

Imagen Unbranded - Oreo B0-0ring CAM - Abr2026.png

Escrito por: Redacción Azteca Deportes

Cuando el aburrimiento aparece… se nota (y mucho)

Hay días en los que, sin importar dónde estés, el aburrimiento aparece… y se queda más tiempo del que debería. Y sí, también pasa en el estadio.
Y justo cuando eso pasa, aparece la BO-ORING CAM, una cámara que no está buscando el gol… está buscando algo más fácil de encontrar en ciertos lapsos: el aburrimiento en la tribuna.

¿Qué capturó la BO-ORING CAM?

En uno de los partidos recientes, la cámara encontró a una familia que ya no estaba viendo el partido.
No era falta de ganas… era ese momento en el que simplemente ya no sabes qué hacer. Entonces pasó lo inevitable: el aburrimiento hizo lo suyo.
La familia sacó vasos… y empezaron a construir una torre en plena tribuna.
Sí, una torre, con estructura, con paciencia y con un vacío completo de diversión.
No fue planeado ni para llamar la atención. Fue lo que pasa cuando el aburrimiento ya lleva varios minutos ganando.

Imagen Unbranded - Oreo B0-0ring CAM - Abr2026.png

El aburrimiento se está esparciendo

Y no es un caso aislado. Cada vez hay más personas que pasan por lo mismo: momentos donde el aburrimiento aparece sin avisar… y se queda. La BO-ORING CAM lo deja claro: el aburrimiento cada vez tiene más presencia en las gradas.
Y mientras siga apareciendo, la cámara va a seguir ahí para encontrarlo.

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