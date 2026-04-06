Llega la BO-ORING CAM a la Liga MX: así se ve el aburrimiento en las gradas

Cuando el aburrimiento aparece… se nota (y mucho)

Hay días en los que, sin importar dónde estés, el aburrimiento aparece… y se queda más tiempo del que debería. Y sí, también pasa en el estadio.

Y justo cuando eso pasa, aparece la BO-ORING CAM, una cámara que no está buscando el gol… está buscando algo más fácil de encontrar en ciertos lapsos: el aburrimiento en la tribuna.

¿Qué capturó la BO-ORING CAM?

En uno de los partidos recientes, la cámara encontró a una familia que ya no estaba viendo el partido.

No era falta de ganas… era ese momento en el que simplemente ya no sabes qué hacer. Entonces pasó lo inevitable: el aburrimiento hizo lo suyo.

La familia sacó vasos… y empezaron a construir una torre en plena tribuna.

Sí, una torre, con estructura, con paciencia y con un vacío completo de diversión.

No fue planeado ni para llamar la atención. Fue lo que pasa cuando el aburrimiento ya lleva varios minutos ganando.

El aburrimiento se está esparciendo

Y no es un caso aislado. Cada vez hay más personas que pasan por lo mismo: momentos donde el aburrimiento aparece sin avisar… y se queda. La BO-ORING CAM lo deja claro: el aburrimiento cada vez tiene más presencia en las gradas.

Y mientras siga apareciendo, la cámara va a seguir ahí para encontrarlo.