Así luce la nueva transformación de Gokú en Dragon Ball Xenoverse 2 (VIDEO)

Gokú es considerado uno de los personajes más importantes en la historia de la televisión, motivo por el cual su relevancia ha llegado para consolidarse en el mundo de los videojuegos. Ante ello, prácticamente cualquier cosa que ocurra en torno a él se vuelve tendencia en las redes sociales.

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Un ejemplo de lo anterior es la noticia que se relaciona con su participación en Dragon Ball Xenoverse 2, videojuego en donde Gokú recientemente estelarizó una nueva transformación. Ante ello, no está de más que conozcas cómo luce a través de un video que se ha vuelto viral.

¿Cómo luce la nueva transformación de Gokú en Dragon Ball Xenoverse 2?

Para nadie es un secreto que las nuevas transformaciones de Dragon Ball suelen emocionar a cada uno de los fanáticos de este anime, y el más reciente ejemplo de lo anterior se dio precisamente en Dragon Ball Xenoverse 2, mismo en donde Gokú, el personaje principal, tuvo una nueva transformación.

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One last warrior remains.



Goku (Ultra Supervillain, Quelled) enters the battle.



Tomorrow, the story reaches its final chapter.#DBXV2 pic.twitter.com/ebrN97haU8 — Dragon Ball Games (@dragonballgames) July 7, 2026

Fue a través de un video en redes en donde se mostró la nueva transformación de este personaje, destacando por ser un Gokú Ultra Supervillano Sofocado, misma que estará disponible en el DLC y que se podrá utilizar desde dicho momento por los aficionados a este videojuego.

El diseño es uno de los más impresionantes que se han sacado en los últimos años, pues este destaca por tener destellos en azul, así como una energía oscura que se hace presente en su brazo izquierdo, lo cual convierte a Gokú en una versión mucho más poderosa que su versión base.

¿La nueva transformación de Gokú es canon de la saga?

Cabe mencionar que el Gokú Ultra Supervillano Sofocado es un personaje exclusivo del Dragon Ball Xenoverse 2 y la Saga del Futuro, por lo que, en esencia, sí podría considerarse canon dentro del universo de la saga, un hecho que ha generado cierto interés entre la comunidad gamer.