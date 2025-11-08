Llegó a Pumas, la rompió y se fue inesperadamente de la Liga BBVA MX

Al igual que muchos otros jugadores extranjeros, el argentino Ignacio Scocco se lució en la Liga BBVA MX jugando para Pumas . Su paso es recordado con afecto por la afición, ya que fue autor de varias jugadas de gol e incluso anotó estos tantos él mismo.

Tigres 2-1 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorriarán marca doblete ante Pumas

Sin embargo, su paso por el fútbol mexicano fue relativamente breve, si se compara su aporte con otros jugadores exitosos. ¿Qué hace actualmente el futbolista que también jugó para Toluca?

Te puede interesar: A este equipo de la Liga BBVA MX le quitarían 3 puntos por no cumplir la regla de menores

¿Durante qué años jugó Ignacio Scocco para Pumas en la Liga BBVA MX?

Ignacio Scocco jugó para los Pumas de la UNAM durante 4 torneos en la liga mexicana de fútbol. El argentino formó parte del plantel desde el Apertura 2007 hasta el Clausura 2008.

Durante este breve periodo de tiempo en términos futbolísticos, el delantero anotó 18 goles en 54 partidos de liga. Por este motivo, se ganó un lugar en el corazón de la afición del club. Pero su carrera continuó en Europa: en 2008 fue transferido al AEK Atenas FC de Grecia, por un monto de 1,5 millones de euros.

Te puede interesar: Nadie puede creer lo que vale el jugador más caro del Real Madrid: una cifra difícil de contar

¿Qué hace Ignacio Scocco en la actualidad luego de su retiro del fútbol profesional?

Ignacio Scocco se retiró del club argentino Newell’s en 2021, pero sigue ligado al fútbol. Forma parte del equipo amateur de Hughes FC: el plantel de su pueblo natal. Allí también es dirigente y figura que inspira a generaciones más jóvenes.

A sus 40 años, el exdelantero de Pumas sigue buscando formas de vincularse con el fútbol, sobre todo guiando los pasos de jóvenes futbolistas que desean ser jugadores de primera división de su país natal. No quedan dudas de que después de una carrera de 17 años que contó con 192 goles en 547 partidos y 7 títulos, el exdeportista profesional sigue inspirando con el ejemplo y el trabajo dentro y fuera de la cancha.