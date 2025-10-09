Llegó baratísimo al Club América, hoy vale 9 millones y sería convocado a la Selección Nacional de México

El Club América cuenta con un gran equipo y, gracias a ello, varios de sus futbolistas representan a México en los distintos torneos internacionales. Ramón Juárez, quien podría jugar en un histórico equipo de la UEFA Champions League , es un ejemplo claro. Sin embargo, otro americanista podría representar a la Selección Nacional pese a no ser mexicano de sangre es Álvaro Fidalgo.

Según diversos reportes locales, el mediocampista español nacido en Oviedo formaría parte de la convocatoria de Javier Aguirre para los microciclos de la Selección Mexicana en el mes de noviembre. Sin embargo, Fidalgo sería elegible para jugar con México a partir del mes de enero de 2026. Por otro lado, América llega con 7 bajas para enfrentar a Cruz Azul en el Apertura 2025 .

Crédito: Mexsport Álvaro Fidalgo jugaría para México

¿Por qué Álvaro Fidalgo puede jugar para México?

Si bien es cierto que Fidalgo pasó por las selecciones juveniles de España, nunca llegó a debutar con la Mayor. Por esta razón, aún tiene posibilidades de representar a otro país y, en este caso, sería México. Esto se debe a que el jugador azulcrema posee la nacionalidad mexicana.

El ‘Mago’ obtuvo su nacionalidad en diciembre del año 2024, pero aún no puede representar a México en partidos oficiales. Resulta que para ser elegible para representar a la Selección Mexicana, la FIFA exige que un naturalizado (como es el caso de Fidalgo) resida al menos cinco años consecutivos en el país que representa. El español llegó al país en enero de 2021, por lo que cumplirá este requisito a principios del 2026.

Álvaro Fidalgo llegó en silencio al América y hoy brilla

América fichó a Fidalgo en el año 2021 desde el CD Castellón, equipo del ascenso español. Los americanistas pagaron 2 millones de euros por su fichaje y, con el paso del tiempo, se confirmó que fue una gran inversión. En la actualidad, el mediocampista tiene un valor de mercado de 9 millones de euros, según Transfermarkt, y que es una representación de lo que ha crecido como jugador en Coapa.