¡ÚLTIMA HORA! Lanzador mexicano Oliver Pérez sale del retiro a los 44 años

El lanzador mexicano Oliver Pérez sorprendió este viernes por la mañana al publicar en sus redes sociales un breve video de sus tiempos como pitcher en Grandes Ligas, junto a un texto en el que adelantaba su próximo y ambicioso proyecto a los 44 años de edad.

Oliver Pérez, quien tuvo una prolífica y larga carrera en el beisbol, especialmente en las Grandes Ligas, expuso que desea una vez más ir a la Gran carpa y volver al montículo.

El mensaje de Oliver Pérez sobre un regreso a Grandes Ligas

“IM BACK ………Quiero hacerlo oficial, buscaré una vez más regresar a grandes ligas”

Así sin previo aviso, Oliver Pérez anunció una de sus más grandes ambiciones deportivas, que será retornar a los 44 años al beisbol de los Estados Unidos.

Pérez, oriundo de Culiacán y quien jugó 20 años en las Grandes Ligas y se retiró en junio del 2023 jugando con Leones de Yucatán, tiene las intenciones muy claras.

Recientemente se le vio en el Juego de Estrellas de la LMB en la Ciudad de México y HOME RUN AZTECA charló con él, donde mencionó su amor y pasión por el beisbol, recordando que el deporte vivía un gran momento y qué mejor que en el marco de los 100 años de la LMB.

Pero no se veía venir un posible retorno a la LMB como ahora ha dicho tiene la intención de realizarlo.

Oliver Pérez aparentemente intentaría volver en esta misma temporada, pero con los equipos cerrando hacia playoffs y el periodo de transferencias que ya pasó, es complicado que ocurra en este 2025.

Te podría interesar: Sultanes vence y manda la serie de regreso a casa enfrentando a Charros

Por ello, todo apunta en que Oliver Pérez trabajará en los meses venideros para buscar participación el año siguiente y qué mejor que tener como entrenamiento de alto nivel, una nueva participación en la Liga Mexicana del Pacífico que está a semanas de iniciar.

Los equipos de Oliver Pérez durante su estancia en Grandes Ligas

San Diego Padres (2002–2003)

Pittsburgh Pirates (2003–2006)

New York Mets (2006–2010)

Seattle Mariners (2012–2013)

Arizona Diamondbacks (2014–2015, 2022)

Houston Astros (2015)

Washington Nationals (2016–2017)

Cleveland Indians (2018–2021)