LMB Playoffs 2025: juegos, horarios, estadios y lo que tienes que saber del inicio de las Series de Zona

Este miércoles 20 de agosto arrancan las Series de Zona en los Playoffs 2025 de la LMB, con cuatro juegos que despiertan mucho interés. La Zona Norte y la Zona Sur entran en acción simultánea y en este punto es difícil dar claros favoritos rumbo a la Serie de Campeonato, que es la etapa que que antecede a la Serie del Rey en el beisbol de verano.

¿Cuáles son las Series de Zona en los Playoffs 2024 LMB?

Zona Norte

Sultanes de Monterrey vs Tecolotes de los Dos Laredos



Charros de Jalisco vs Algodoneros de Unión Laguna

Zona Sur

Pericos de Puebla vs Diablos Rojos del México



Piratas de Campeche vs Guerreros de Oaxaca

ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA

La previa de las Series de Zona en la LMB 2O25

Sultanes vs Tecos: Los Fantasmas Grises avanzaron como el mejor perdedor en unos playoffs en los que se veían como favoritos pero que no pudieron ante los Charros

Los Tecos por su parte hicieron la tarea ante los Acereros de Monclova en una serie también reñida

Por Sultanes, Víctor Mendoza está bateando para .385, en tanto que Tecos cuenta con Díaz, quien está bateando para .429.

Diablos vs Pericos: Los Pericos de Puebla caminaron como mejor perdedor y van ante unos Diablos campeones que terminaron rápido su serie ante Leones de Yucatán.

Han trabajado por casi una semana sin presiones ni viajes y apuntan a ganar en casa.

Miguel Guzmán llama la atención con su .375 de promedio de bateo y enfrente tienen a Allen Córdoba quien está bateando para .400.

Piratas de Campeche vs Guerreros de Oaxaca: Esta serie luce muy reñida y hay quienes opinan que de aquí inclusive puede salir el campeón del 2025 en la LMB.

La Serie arranca en el Vasconcelos, donde tendrá que estallar Daza quien presume un .571 con el madero; por los filibusteros Hollis con su liderazgo y promedio de .391 es el hombre fuerte.

TRIPULACIÓN, ¡AQUÍ VAMOS POR TODO! 👊🏼🏴‍☠️



Zona de serie 🆚 @GuerrerosOax



Agenden sus días para apoyar y vivir al máximo con La Marea Roja



🎟️ Información de la venta de boletos, muy pronto. pic.twitter.com/U7MVyJloNn — Piratas de Campeche (@LosPiratasMx) August 19, 2025

Charros vs Algodoneros: Esta serie luce también cerrada, con una novena de Torreón que cepilló a Toros para montarse sólidos.

En el Revolución arranca esta serie y las miradas están sobre Nick Torres y su .476, en tanto que por los Charros Fuentes batea para .440 en estos playoffs.

TV Azteca transmitirá la Serie de Zona Pericos de Puebla vs Diablos

Home Run Azteca tendrá desde el Juego 2 de la Serie de Zona, las acciones con la lucha de Pericos de Puebla en contra de los Diablos Rojos del México.

Las acciones en el parque Alfredo Harp Helú y en el Estadio Hermanos Serdán las podrás seguir por Home Run Azteca.