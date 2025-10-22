Todo lo que debes de saber del Juego 7 entre Seattle y Toronto

La serie entre Toronto Blue Jays y Seattle Mariners llega a su punto máximo, el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana se disputará en el Rogers Centre de Toronto, con el boleto al Clásico de Otoño en juego. El partido está programado para la noche del lunes 20 de octubre de 2025, en un duelo que promete tensión máxima y todos los recursos de ambos equipos sobre la mesa.

¿Cómo fue el Juego 6 entre Toronto y Seattle en la Serie de Campeonato de la Liga Americana?

Toronto forzó el encuentro decisivo con un contundente triunfo 6-2 en el Juego 6, en el que Vladimir Guerrero Jr. conectó su sexto cuadrangular de postemporada y el joven abridor Trey Yesavage mostró temple al irse más de cinco entradas con siete ponches; defensivamente, las equivocaciones de Seattle también jugaron un papel clave. Esa recuperación llevó la serie a un dramático séptimo partido en casa para los Blue Jays.

¿Quiénes serían los abridores del Juego 7 entre Toronto y Seattle?

Los probables abridores para el duelo decisivo son George Kirby por Seattle y Shane Bieber por Toronto, ambos con experiencia en esta postemporada y en condiciones de arrancar en un escenario de alta presión; la rotación, la banca y el bullpen tendrán un papel determinante, sobre todo porque ambos equipos han utilizado piezas clave desde el relevo en las últimas entradas.

Puntos importantes del enfrentamiento la capacidad de Seattle para corregir las salidas a la hora de batear con corredores en posición de anotar (las dobles jugadas les costaron caro en el Juego 6), la profundidad del bullpen de Toronto con lanzadores como Jeff Hoffman listos para entrar en papeles largos y el rendimiento de los bates estelares (Guerrero Jr., George Springer, Josh Naylor) en momentos decisivos. Históricamente, los Game 7 suelen favorecer al dueño de casa por la ventaja del público, pero la experiencia y la ejecución en ese día marcarán la diferencia.

Es un partido de alta tensión donde cualquier detalle será crucial. Sí Toronto gana, avanzará al enfrentamiento con los Los Angeles Dodgers en la Serie Mundial; si Seattle triunfa, romperá con décadas de espera por su primera aparición en el Clásico de Otoño. Ambos equipos están ante la oportunidad de escribir historia.

