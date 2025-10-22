Lo pagaron en más de lo que valía, pero no decepcionó y hoy logra un enorme récord en Rayados de Monterrey
El colombiano llegó a la Sultana del Norte hace 10 años y desde entonces permanece en el club, donde ha conquistado un sinfín de títulos y un gran récord
Stefan Medina es el jugador que logró un enorme récord con Rayados, pues hizo historia en el partido que su equipo goleó a Juárez al ser el futbolista extranjero con más encuentros disputados con Monterrey, al llegar a los 385 partidos. El colombiano ya escribió su nombre con letras doradas en la institución, pues su contratación no decepcionó.
El lateral derecho llegó hace 10 años al equipo regiomontano, aunque tuvo un breve paso por Pachuca y desde entonces se mantiene con regularidad como titular, pese al desfile de entrenadores durante la década. Medina, quien fue pretendido por Atlético Nacional a principios de 2025 , fue fichado por un alto precio, ya que Monterrey pagó más de lo que valía.
El precio que pagó Rayados por Stefan Medina
El colombiano llegó a Monterrey para el Apertura 2015, procedente del Atlético Nacional de Colombia. Hace 10 años, Stefan estaba tasado en 950 mil euros, que hoy en día son más de 20 millones de pesos, según Transfermarkt. No obstante, el club de Nuevo León desembolsó 4.2 millones de dólares (77.4 millones de pesos actualmente) por su contratación, un precio más alto de lo que valía.
TE PUEDE INTERESAR:
- Aunque le ganó al América, Cruz Azul sí podría ser sancionado en la Liga BBVA MX
- Es el goleador de su selección en el Mundial Sub-20, pero su club no lo quiere y ya está buscando equipo
- Obed Vargas no se queda callado tras eliminación de México Sub-20: mensaje para Javier Aguirre
Los números de Stefan Medina con Monterrey
Stefan Medina suma 385 partidos con Monterrey, de los cuales 321 son de la Liga BBVA MX, 28 de la Copa MX, 9 de la Leagues Cup, 8 del Mundial de Clubes, 18 de la Concachampions y 1 de la Supercopa MX. El colombiano tiene en su palmarés 4 campeonatos con la institución regia, los cuales son:
- 1 Liga BBVA MX en el Apertura 2019
- 2 Concachampions en las ediciones 2019 y 2021
- 1 Copa MX en 2020.
El otro récord que buscará romper Stefan Medina con Rayados de Monterrey
John Stefan Medina rompió el récord del futbolista extranjero con más partidos en Rayados de Monterrey, pero compite por ser el jugador con más encuentros en toda la historia del club, pues actualmente se ubica en el cuarto lugar, solo por detrás de:
- Jesús Arellano – 439 partidos
- Magdaleno Cano – 424 partidos
- Luis Ernesto Pérez - 389 partidos
- Stefan Medina – 385 partidos.