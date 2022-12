Lo que aprendimos del papel de Brasil como favorito al título

Con dos triunfos y una derrota en su último partido, Brasil avanzó a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 como primero del Grupo G. El equipo mostró dos caras distintas en la fase de grupos, quizás por razones lógicas. Esto es lo que aprendimos de la Canarinha en la primera etapa del certamen mundialista.

No todo es luz para Brasil

Es verdad que Brasil fue una de las primeras selecciones clasificadas a los octavos de final. Sin embargo, a veces las apariencias engañan. En sus primeros dos partidos, sobre todo en el segundo ante Suiza, la Canarinha exhibió momentos muy grises en la creación de juego. Tuvo que llegar un disparo tardío de Casemiro para asegurar los tres puntos y enviar a su equipo a la fase de eliminación directa.

No pudimos ver si el plantel de Tite dejó de sufrir en estos aspectos, pues saltó al campo ante Camerún con nueve cambios en el cuadro titular. Perdió el partido, lo cual no es buena señal, aunque tampoco para escandalizarnos, pues será otro once el que dispute el duelo ante Corea del Sur el próximo lunes.

Brasil no es Neymar

La verdeamarela llegaba al Mundial de Qatar con Neymar Jr. como su carta más poderosa. Sin embargo, hay otras herramientas de ataque que no son menos importantes, ante la falta del jugador del PSG por una lesión de tobillo sufrida en el encuentro de debut de su equipo.

Rodrygo lo ha hecho muy bien como sustituto de Neymar (fue clave en el gol de Casemiro contra Suiza), y por la banda izquierda hay competencia para Vinicius (Gabriel Martinelli ha puesto en tela de juicio la titularidad “indiscutible” del jugador del Real Madrid).

Esta Brasil tiene variantes, y aunque no juegue de manera espectacular, quizá pueda alcanzar ese techo en octavos de final, cuando la única opción sea la de ganar.

Brasil tiene que ser más que sus individualidades

Estamos de acuerdo en que la selección Pentacampeona del Mundo siempre se ha distinguido más por sus individualidades que por un juego de conjunto.

Sin embargo, el futbol moderno exige cada vez más orden, y lo han demostrado los equipos europeos, que de ganar este Mundial, lo habrián hecho durante los últimos 20 años.

Brasil tiene estrellas, pero está obligada a elevar su consistencia futbolística en los próximos días si no pretende sufrir algún susto ante un equipo que tenga mayor orden y sea certero al frente.