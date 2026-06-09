¡LO QUIERE COMO SU 9! Equipo HISTÓRICO de Europa busca a Santiago Gimenez

La misión es simple, retomar el nivel que tuvo en el Feyenoord de Rottérdam. Santiago Gimenez sería buscado por la Lazio de cara a la siguiente temporada y el AC Milan no pondría muchas trabas para dejar ir al mexicano, quien no tuvo una campaña muy destacada con la escuadra rossonera.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Tormenta azota el estadio en el que jugará Argentina, a días del Mundial 2026; ¿se cancela?

Según información de los periodistas Gianluca Di Marzio y Emanuele Baiocchini de Sky Sports Italia, el cuadro de la capital italian tendría un serio interés por hacerse de los servicios del canterano de Cruz Azul. El futbolista mexicano está valuado en 18 millones de euros por el portal especializado Transfermarkt, lejos, muy lejos de los 37 mde que desembolsó el AC Milan hace unos meses por hacerse de su carta procedente del Feyenoord de los Países Bajos.

Opción 3 en Selección Mexicana

Por si fuera poco, Gimenez es la tercera opción en la Selección Mexicana de Futbol. Javier Aguirre tiene a Raúl Alonso Jiménez como su nueve titular y la gran sorpresa es la del Memote Martínez. El ariete del Club Universidad Nacional se ha erigido como la segunda opción de ataque para el 'Vasco' relegando al ariete del AC Milan y a Armando González de las Chivas del Guadalajara en el banquillo.

Finalmente, de concretarse su movimiento al club de Roma, Gattuso tendría nuevamente un ofensivo mexicano bajo sus órdenes. Hace unos años, el famoso 'Rhino' dirigía al Napoli, equipo en el que militaba Hirving Lozano. Bajo su mando, el 'Chucky' marcó 17 goles y dio cinco asistencias en 64 partidos disputados.