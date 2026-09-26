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¡Hasta 17,000 pesos! El escandaloso precio de los boletos para el Inglaterra vs. España en Wembley

Un partido del más alto nivel se juega en la Liga A de la UEFA Nations League este sábado 26 de septiembre de 2026 en el legendario Estadio Wembley de Londres

Inglaterra vs España
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

Un partido del más alto nivel se jugó en la Liga A de la UEFA Nations League este sábado 26 de septiembre de 2026 en el legendario Estadio Wembley de Londres, donde las selecciones de Inglaterra y España se vieron las caras en un choque imperdible. Ante la magnitud del duelo y la alta demanda de última hora, los aficionados que buscaban asegurar un lugar en las gradas se enfrentaronn a un mercado secundario muy dinámico con precios diversos.

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Para los seguidores que deseaban presenciar el compromiso desde las zonas más económicas, las entradas en las gradas superiores (Upper Tier) se encontraban disponibles en plataformas de reventa verificada a partir de los $165 a $210 dólares (aproximadamente entre $3,300 y $4,200 pesos mexicanos), dependiendo de la sección exacta y la visibilidad. Estas localidades suelen ser las primeras en agotarse debido al fervor de las hinchadas locales y visitantes.

De 17 mil pesos los paquetes exclusivos en Club Wembley

Por otro lado, si los espectadores preferían una perspectiva más cercana al terreno de juego o asientos preferenciales en las zonas intermedias y laterales, los costos se elevan considerablemente. Los boletos en estas áreas rondan entre los $300 y $500 dólares ($5,303 y $8,840 pesos mexicanos), mientras que los codiciados pases para zonas VIP, experiencias de hospitaly o paquetes exclusivos en Club Wembley pueden superar con facilidad los $600 o $1,100 dólares ($10,600 y $17,680 pesos mexicanos).

La disponibilidad fue sumamente limitada (menos del 1% del boletaje activo en portales oficiales de intercambio), reflejando la enorme expectativa que generó este clásico europeo. Sin duda, un desembolso importante para los fanáticos que deseaban ser testigos de esta vibrante jornada del futbol internacional.

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Para el partido amistoso internacional entre la selección Mexicana y Colombia de este mismo sábado 26 de septiembre de 2026 en el M&T Bank Stadium de Baltimore, los precios de los boletos varían según la zona del estadio y la plataforma de venta o reventa:

  • Zonas altas (Nivel superior / Gradas 500): Las entradas más accesibles se encuentran a partir de los $60 a $70 USD (aproximadamente entre $1,200 y $1,400 MXN). 
  • Zonas intermedias y preferenciales (Nivel inferior): Los asientos con mejor vista al terreno de juego y cerca de las primeras filas comienzan desde los $160 a $195+ USD (alrededor de $3,200 a $4,000+ MXN).
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