Los 10 jugadores más caros del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Gilberto Mora pisó fuerte en el futbol mexicano y ni siquiera ha cumplido la mayoría de edad. El mundialista con la Selección Nacional en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 es el nuevo jugador más caro de toda la Liga MX. El volante de los Xolos de Tijuana supera a nombres como Erik Lira, Roberto Alvarado, Juan Brunetta o Alex Zendejas.

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El futbolista que es representado por la misma agencia que Erling Haaland está tasado por el portal especializado Transfermarkt en 25 millones de euros. Con ello, supera por 10 mde a su más cercano perseguidor que también es uno de los prospectos más avanzados de todo el futbol mexicano y también mundialista con México en Norteamérica 2026; Armando González. Cabe destacar que, los primeros cuatro lugares son de nuestro país, aunque el quinto es Alex Zendejas (méxicoamericano).

10 jugadores más caros de la Liga MX

Gilberto Mora (Mediocentro ofensivo, 17 años) - 25.00 mill. € (Club Tijuana / Xolos)

Armando González (Delantero centro, 23 años) - 15.00 mill. €

(Deportivo Guadalajara / Chivas)

Érik Lira (Pivote / Mediocentro defensivo, 26 años) - 14.00 mill. €

(CD Cruz Azul)

Roberto Alvarado (extremo ofensivo, 27 años) - 12.00 mill. €

(Deportivo Guadalajara / Chivas)

Álex Zendejas (Extremo derecho, 28 años) - 10.00 mill. €

(Club América)

Marcel Ruiz (Mediocentro, 25 años) - 10.00 mill. €

(Deportivo Toluca)

Juan Brunetta (Mediocentro ofensivo, 29 años) - 9.00 mill. €

(Deportivo Toluca)

José Paradela (Mediocentro ofensivo, 27 años) - 9.00 mill. €

(CD Cruz Azul)

Ángel Correa (Mediapunta / Segundo delantero, 31 años) - 8.00 mill. €

(Tigres UANL)

Brian Rodríguez (Extremo izquierdo, 26 años) - 8.00 mill. €

(Club América)

Viernes Botanero - Atlante vs América

Día especial para la marca número uno del futbol mexicano, el próximo viernes 24 de julio en punto de las 8:40 pm tenemos el debut de los Potros de Hierro del Atlante por la señal de TV Azteca Deportes. El cuadro azulgrana se verá las caras con el América en el Estadio Azteca y lo podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

Día: Viernes 24 de julio

Hora: 8:40 pm (previo) 9:00 pm (silbatazo inicial)

Tele: Azteca Siete

App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com