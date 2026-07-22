Plantilla oficial del Chivas: lista completa de quiénes conforman el equipo en julio 2026
Chivas busca conquistar el Apertura 2026 con el ingreso de nuevos rostros en el plantel
Chivas no contó con el mejor debut en el Apertura 2026 tras perder 2 a 0 ante el Club Toluca. Sin embargo, el equipo dirigido por Gabriel Milito llamó la atención de los seguidores de la Liga BBVA MX por el trabajo que concretaron en el reciente mercado de fichajes y el armado de la plantilla.
Hay que destacar los fichajes de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo para reforzar la ofensiva rojiblanca. Además, se suma el regreso de cinco futbolistas que vienen de sumar su respectiva participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que a continuación te compartiremos la lista oficial de los 26 jugadores que se encuentran registrados en la plantilla.
Qué jugadores integran la plantilla oficial de Chivas para el Apertura 2026
Chivas cuenta en su plantel con un total de 23 futbolistas, destacando la presencia de Armando González como el jugador mejor valorado de acuerdo al portal Transfermarkt, ya que el delantero mexicano cuenta con una carta valorada en 17 millones de dólares.
- Porteros: Raúl Rangel, Óscar Whalley y Sebastián Liceaga.
- Defensas: José Castillo, Diego Campillo, Miguel Tapias, Bryan González, Luis Rey, Miguel Gómez y Leonardo Sepúlveda.
- Medios: Omar Govea, Luis Romo, Efraín Álvarez, Daniel Aguirre, Fernando González, Santiago Sandoval, Jordan Carrillo y Richard Ledezma.
- Delanteros: Ángel Sepúlveda, Ricardo Marín, Jonathan Pérez, Roberto Alvarado y Armando González.
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Chivas cuenta con el plantel más valioso de la Liga BBVA MX
De acuerdo con cifras de Transfermarkt, Chivas es el equipo con el plantel más valioso del país con una cotización de 121 millones de dólares. En ese sentido, la apuesta desde Verde Valle será la de conseguir objetivos deportivos relevantes que puedan respaldar la inversión de los últimos mercados.
Cabe mencionar que es el tercer torneo en el que Gabriel Milito estará al mando del conjunto tapatío, por lo que se espera que la escuela y plan de juego del entrenador argentino logren dar sus primeros frutos con el respaldo que la directiva le ha dado para contar con un plantel de gran calidad.