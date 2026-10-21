Los 3 cambios que alista América para visitar al Atlas y seguir manteniento el liderato

El Club América marcha en la cúspide de la clasificación en la Liga BBVA MX a pesar de arrastrar un partido pendiente frente al resto de los competidores del balompié nacional. La escuadra dirigida por Guillermo Almada viene de conseguir un triunfo reconfortante en condición de visitante frente al León en la jornada previa. Sin embargo, el cuerpo técnico azulcrema es consciente de que no hay margen para la especulación en el compromiso de hoy ante los Zorros del Atlas en el Estadio Jalisco.

Almada da luz verde a la primera salida del Club América|Crédito: @ClubAmerica

El estratega uruguayo planea refrescar piezas claves y haría mínimo tres modificaciones respecto a lo que fue el último duelo ante León. La primera modificación de relevancia se presentará en el costado izquierdo del sector defensivo con el retorno de Cristian Borja a la alineación inicial. El carrilero colombiano no estuvo presente desde el arranque en la fecha anterior debido a que no estaba al 100% físicamente y volvería esta noche en Jalisco. La segunda modificación que alista Almada contempla un cambio en la estructura del frente de ataque para apostar de entrada por un esquema con dos referencias de área netas. La recuperación de Miguel Borja, quien cumplió con su fecha de suspensión en el duelo reciente, le otorga al DT la posibilidad de alinear un doble nueve sumamente agresivo desde el silbatazo inicial.

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El panorama de la tabla general en la recta decisiva del Torneo Apertura 2026 anticipa un duelo de altísimo voltaje en la cancha del Estadio Jalisco. El Club América aterriza en la Perla Tapatía como el líder indiscutible del certamen con 24 unidades, presumiendo un registro sumamente dominante y la ofensiva más letal de todo el balompié mexicano con 27 goles anotados. Cabe destacar que viene de golear en la jornada pasada al León por cinco tantos contra tres.

Por su parte, el combinado dirigido por Hernán Crespo, llega a este trascendental compromiso en el quinto peldaño de la tabla de posiciones con 21 puntos cosechados, metido de lleno en la lucha directa por la clasificación a la "Fiesta Grande". El conjunto tapatío suma seis victorias, tres empates y tres caídas a lo largo del torneo, motivado tras lograr un valioso triunfo a domicilio por 2-0 frente a los Rayos del Necaxa en la última jornada.