La dura declaración del ‘Pollo’ Briseño: “3 de cada 5 futbolistas se divorcian tras el retiro”

Antonio 'Pollo' Briseño, actual defensa central de los Diablos Rojos del Toluca, levantó ámpula con sus fuertes declaraciones sobre las relaciones sentimentales de los jugadores de futbol.

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En el podcast Capitán Financiero, el defensa mexicano abordó el drástico impacto socioeconómico que sufren los futbolistas profesionales al colgar los botines y cómo esto desencadena una alta tasa de rupturas matrimoniales.

Durante la entrevista, Briseño ofreció un crudo diagnóstico sobre la realidad de muchos jugadores al finalizar su carrera deportiva:

"Después de 5 años del retiro, 3 de cada 5 futbolistas se divorcian, eso es un dato fuerte del cual no se habla mucho. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas mujeres crecen junto a un futbolista que gana miles de dólares al mes y cuando él se retira difícilmente vuelven a tener esos ingresos".

"Ahí es cuando la admiración se pierde y la mujer deja de verlo igual, lo deja tirado, lo ve más en la casa y le dice: '¿y ahora qué haces aquí?'. Ya no existe la vida de antes, donde él se iba a entrenar y ella se iba a las uñas, a desayunar con las amigas. Ya no están esos 100 dólares diarios que le daba y con el tiempo la relación se termina rompiendo".

Los números del 'Pollo' Briseño números en el Apertura 2026 con Toluca

En el ámbito deportivo, Antonio Briseño forma parte de la plantilla de los Diablos Rojos del Toluca en este Torneo Apertura 2026. Dentro del esquema del club mexiquense, el defensa central ha tenido participación la cantidad de 10 minutos entrando de cambio en dos ocaciones.

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Situación sentimental actual del 'Pollo' Briseño

Respecto a su vida personal, la situación de Antonio Briseño refleja en parte la complejidad del tema abordado. El zaguero mantiene una relación de matrimonio con la modelo e influencer Alethia Sada, con quien se casó en 2017 y tiene dos hijas. Sin embargo, la pareja atraviesa un proceso de separación desde 2025, manteniendo comunicación y convivencia por sus hijas pero sin haber concretado un divorcio legal, según información del medio Marca .