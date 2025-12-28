los-3-cambios-que-debes-saber-para-el-fc-26

Un nuevo año está por comenzar y FC 26 no solo llegará con ajustes visuales y de plantillas, sino también con modificaciones profundas que buscan corregir algunos de los puntos más criticados por los jugadores durante la última temporada.

¡EL IMÁN HUMANO! | Nahuel se queda con TODO en la FINAL | Toluca vs Tigres | Final Vuelta

De cara a este lanzamiento, el debate se ha centrado en el equilibrio del gameplay, la experiencia en Ultimate Team y la pérdida del factor sorpresa. A continuación, los 3 cambios que que podrían marcar un antes y un después en la forma de disfrutar el videojuego .

Ajustes clave en el gameplay y el metajuego de FC 26

Uno de los cambios más esperados es el nerfeo a los PlayStyles, que en FC 25 se volvieron excesivamente determinantes. Actualmente, muchos futbolistas con buenas estadísticas quedan relegados si no cuentan con estilos de juego "meta", lo que reduce drásticamente la variedad en los equipos.

La comunidad espera que en FC 26 estos rasgos sigan siendo importantes, pero no decisivos al punto de volver inutilizables a ciertos jugadores. A esto se suma el segundo factor: la reducción del impacto de las Evoluciones, un sistema que revolucionó Ultimate Team, pero que también generó desequilibrios.

Aunque permiten potenciar futbolistas favoritos o convertir cartas humildes en competitivas, su abuso con jugadores meta ha provocado una caída abrupta en el valor de cartas de media alta, afectando directamente al mercado. Limitar su alcance o ajustar sus costos aparece como una de las soluciones más discutidas.

Menos filtraciones y una experiencia más justa para el jugador en FC 26

El tercer gran cambio apunta a poner fin a las filtraciones masivas. En las últimas ediciones, la constante aparición anticipada de cartas, eventos y promociones ha eliminado por completo el efecto sorpresa.

En algunos casos, los jugadores ya conocen plantillas completas de eventos futuros antes incluso de que se lance la primera tanda, algo que ha generado un fuerte desgaste en la experiencia. Aunque no forma parte directa de los 3 cambios principales, también se mantiene sobre la mesa la necesidad de mejorar las recompensas en Rivals y FUT Champions, especialmente para los jugadores casuales.

La percepción general es que el esfuerzo no siempre se traduce en premios acordes, lo que termina desmotivando a una parte importante de la base de usuarios. FC 26 tendrá el desafío de recuperar ese equilibrio y volver a enganchar a quienes sienten que el progreso se ha estancado.