Nota

Los Angeles Rams 10-16 Cleveland Browns en vivo: ¿Dónde ver gratis el partido y el resultado en la Semana 3 de la pretemporada de la NFL?; Marcador Online

Los Angeles Rams vs Cleveland Browns hoy sábado 23 de agosto en vivo por Azteca Deportes el partido correspondiente a la Semana 3 de pretemporada NFL. Te traemos los detalles en vivo del partido

Los Angeles Rams
@RamsNFL
Fernando Campos
Ritual NFL
Este sábado 23 de agosto, el Huntington Bank Field será testigo de un choque vibrante entre dos equipos que llegan con marca perfecta en la pretemporada: los Cleveland Browns y Los Angeles Rams se enfrentan en la Semana 3, en un duelo que promete intensidad y definiciones clave antes del arranque oficial de la NFL.

Los Browns, liderados por el veterano Joe Flacco, quien hará su debut en esta pretemporada, buscan afinar su ofensiva y definir los últimos cortes en el roster. El novato Shedeur Sanders también verá acción, mientras que Dillon Gabriel tendrá minutos importantes en la rotación de quarterbacks.

Por su parte, los Rams llegan tras una victoria dramática ante los Chargers, con Stetson Bennett IV brillando en los últimos segundos y Brennan Jackson destacando en defensa. Aunque Matthew Stafford ya entrena, su participación aún no está confirmada.

Un partido que servirá como ensayo general para ambos equipos y que podrás disfrutar completamente gratis.

Cleveland Browns (Pertenece a NFL)
Los Angeles Rams (Pertenece a NFL)
